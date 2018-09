Cinco testimonios contra uno. Este fue el resultado de una alianza de intereses que se vio ayer en la audiencia realizada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que, a todas luces, buscó blindar al parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular (FP) , denunciado por presuntamente buscar influir en una elección del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

¿QUÉ OCURRIÓ?

Fuentes de Perú21 informaron que Keiko Fujimori, junto al también fujimorista Luis Galarreta, negaron que Becerril se haya reunido con los ex consejeros Baltazar Morales y Guido Aguila –en la casa de este último, en febrero de 2017– para pedirles que apoyen a Julio Gutiérrez Pebe en su candidatura a presidir el CNM.

En la audiencia, ambos dijeron que el partido de FP no estaba interesado en dicha elección, que jamás solicitaron a Becerril que interfiera en ese proceso y que confiaban en la palabra de este.

En la misma línea, Aguila y su esposa Ana Calderón también rechazaron que dicho encuentro se haya realizado.

Incluso, cuando se le consultó al ex consejero sobre el audio en el que le responde “sí, sí” a Morales respecto a la reunión que sostuvo con Becerril, Aguila aseguró que no estaba dándole la razón a su ex colega, sino que lo que quiso decir es: “Ya, te voy a dejar hablar”.

Becerril, como era de esperarse, también negó la reunión. Según las mismas fuentes, la decisión de la subcomisión, que preside el fujimorista César Segura, se basará en los testimonios escuchados ayer y no en las pruebas existentes.

MORALES SÍ SE RATIFICÓ

Sin embargo, la voz discordante fue la de Baltazar Morales, quien ratificó la cita con el fujimorista y su ex colega.

El ex miembro del CNM detalló ante la subcomisión que fue Aguila quien le abrió la puerta de la casa y que saludó a su esposa. Además, recordó que Becerril fue el primero en retirarse, pues debía acudir a una entrevista; no obstante, para la subcomisión eso sería una contradicción, pues meses atrás Morales declaró que fue él quien se retiró antes que el legislador naranja.

En julio, Maritza Aragón, entonces integrante del CNM, aseguró ante la Comisión de Justicia que Aguila admitió que sí se produjo la reunión con Becerril y el también consejero Baltazar Morales.

Aragón –según Andina– ratificó la versión de Baltazar Morales e informó que la confesión de Aguila se realizó en una ocasión en la que él convocó a los demás integrantes del CNM para discutir las elecciones internas.

“Entonces, Morales Parraguez le dijo: ‘¿Por qué has dicho que no hemos estado en la reunión cuando sí hemos asistido?’. Y Aguila admitió que, efectivamente, dicha reunión sí se produjo”, manifestó.

El congresista Jorge Meléndez, vocero alterno de PpK, declaró que ello confirma que hay una alianza entre Fuerza Popular y el ex consejero para salvarse mutuamente.

El blindaje se trasladó también a la Comisión de Ética. A pedido del aprista Mauricio Mulder y con el voto fujimorista, decidió suspender la investigación a Becerril hasta que se resuelva su caso en la subcomisión.

La sesión de la Subcomisión de Acusaciones que recibió ayer a Keiko Fujimori se desarrolló de manera absolutamente reservada. Ni siquiera se permitió el ingreso de las cámaras. Incluso, se puso vallas de seguridad en varias zonas. Esto jamás se estila,