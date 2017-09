Becerril sobre bicameralidad: “No lo considero necesario ni importante”

El proyecto de ley que presentó el congresista de Fuerza Popular (FP), Kenji Fujimori, para que retorne la bicameralidad no es del agrado de su colega de bancada, Héctor Becerril, porque –dijo– “no es necesaria”.

“Independientemente de que cause gasto o no, el tema es qué podría hacer una Cámara de Senadores que no podríamos hacer nosotros (los congresistas). ¿Cuál es la diferencia? He escuchado muchas posiciones al respecto y no creo que sea necesaria. No lo considero necesario ni importante”, declaró a Perú21.

De otro lado, saludó que el menor de los Fujimori presentara un proyecto en ese sentido porque –dice– “ayudará para que se abra el debate tanto al nivel de la bancada y a nivel nacional” pero, agregó, su postura en dicho es tema es contra.

“Yo no he escuchado alguna razón, que por lo menos a mí, me convenza de que tendría que haber una Cámara de Senadores. Sinceramente, no. Obviamente se evaluará, pero yo tengo una posición”, acotó.