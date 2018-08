Beatriz Merino: "César San Martín debe salir de la Corte Suprema"

La ex presidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino , sostuvo que el juez supremo César San Martín debe salir de la Corte Suprema tras la difusión de un audio en el que se le escucha pedirle al hoy detenido ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, agilizar un trámite sobre un familiar.

En opinión de la ex premier, a todos los jueces se les debe medir "con la misma vara" y se mostró decepcionada de que el también ex presidente del Poder Judicial, pese al lugar que ocupa "en la historia legal del país" por el fallo que condenó por 25 años al ex presidente Alberto Fujimori, haya cometido un acto como este.

"En primer lugar, yo creo que no se puede medir con diferente vara a jueces por los mismos actos. (...) Cuando él emitió esa sentencia que estará por los años de los años en la historia legal del Perú, yo creo que eso lo recubría de un compromiso, de una forma de actuación, que le impedía hacer una llamada como la que hizo", sostuvo en una entrevista para Canal N.

"Todos los peruanos hemos escuchado entre decepcionados y horrorizados esa llamada, y yo creo que probablemente también tendría que salir de la Corte Suprema", enfatizó.

Merino aseveró que la justificación que intentó dar San Martín fue "tan mala como la llamada" y explicó que su salida del Poder Judicial se hace necesaria porque "cuando los magistrados pierden la confianza pública es muy difícil que puedan impartir justicia".

Por otro lado, la ex primera ministra cuestionó el accionar de la Corte Suprema apenas se conocieron estos audios y opinó que esta institución "no ha estado a la altura de las circunstancias".

"Más allá de las normas legales, una toma de posición ética de la institución diciendo 'ese señor (César) Hinostroza, no tiene nada que ver con nosotros, no debiera estar acá, debiera irse de acá'", indicó Merino en declaraciones a Canal N.

"Lo que la opinión pública ha observado con preocupación y yo creo mucha frustración es que primero se fue de vacaciones, y después se le pasó a otra sala", lamentó.