En una columna publicada ayer en el diario Expreso, la abogada Beatriz Mejía, exprecandidata a la vicepresidencia por Renovación Popular (RP), reveló detalles inéditos sobre Rafael López Aliaga.

“Cuando conocí a Rafael López Aliaga en agosto de 2020 se presentó como un laico consagrado a Dios, hizo énfasis en reconocer mi trayectoria en defensa de las causas democráticas de nuestra nación, refiriendo que me seguía hace más de 30 años con especial admiración”, escribió Mejía.

Además, relató que López Aliaga le dijo que solo estaría “la mitad del periodo en el cargo de presidente y que luego renunciaría para dejarme el cargo, dado que él solo necesitaba dos años para hacer cambios en la economía”.

Mejía asegura que dejó RP por “el alto concepto de la integridad cristiana, luego de ser maltratados, vulnerados en nuestros derechos fundamentales, por el manifiesto desprecio y utilización de los cristianos por su presidente, y comprobar que usa la mentira como verdad”.

¿Bebida?

La exintegrante de Renovación Popular reveló un hecho que hasta ahora permanecía oculto. “Me sorprendió verlo beber licor hasta embriagarse y hablar groserías de grueso calibre con absoluta normalidad, porque no son las características de una persona consagrada a Dios, le llamé la atención por las groserías y riéndose me dijo que trataría de no hablarlas en mi presencia”, dijo.

