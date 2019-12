La candidata al Congreso, Beatriz Mejía, por el partido ‘Avanza País, está en el ojo de la tormenta por haber realizado más de un lamentable comentario durante un debate, del cual también participó el candidato por ‘Juntos Por el Perú’, Julio Arbizu.

El encuentro fue organizado por el portal LP Pasión por el Derecho.

El indignante comentario que dio Mejía fue que en el país “no son tantas” las mujeres que han sufrido de violencia sexual. Esta insólita respuesta fue raíz de una pregunta planteada por Arbizu, sobre su posición acerca de las esterilizaciones forzadas.

Mejía, quien también es vocera del colectivo conservador ‘Con mis hijos no te metas’, habló respecto al aborto y la que ella considera cómo principal causa.

“¿Sabes por qué las mujeres más pobres abortan? Porque tienen un esposo que gana 900 soles. Entonces se ven obligadas a abortar porque dicen ‘otro hijo más, ¿qué cosa va a comer?’ Esa situación tenemos que resolver y dejar de especular”, dijo para contrarrestar la opinión de su oponente, Arbizu.

En todo momento, la candidata de ‘Avanza País’ se mostró en contra de la esterilización de las mujeres. “Los seres humanos no somos cobayos. No podemos jugar a esterilizarnos”, precisó

“Hay que tener una educación sexual. Yo, por ejemplo, conozco programas de educación que les enseñan a las mujeres a cuidarse de modo natural. Y funciona. Incluso las que tienen el ciclo irregular. Entonces, ¿por qué no enseñarles a las mujeres a cuidarse de modo sano para que no tengan ese problema? Y ahora me dices ‘¿y las violadas?’. No son tantas las violadas, por favor”, agregó Mejía.