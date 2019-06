Bartra sobre inmunidad de Vizcarra: "Él puede matar a su mamá y no se le puede hacer nada"

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra , dijo estar preocupada porque el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, aseguró que no existe prohibición para que el Gobierno proponga un plazo para la aprobación de un proyecto al Parlamento en una cuestión de confianza.

La parlamentaria consideró que lo dicho por el también legislador de la Bancada Liberal es "un lamentable error", puesto que hasta "un estudiante de primer ciclo de Derecho" sabría que ello es incorrecto.

"Tengo una preocupación grande. El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, que es el asesor jurídico del presidente, ha dicho hace unos minutos que lo que no les está prohibido, les está permitido a ellos en el caso de la cuestión de confianza. Y eso me genera una enorme preocupación", sostuvo Bartra en una entrevista con "Cuarto Poder".

"Un estudiante de primer ciclo de derecho sabría que eso no es posible para el Estado. En el Estado tú tienes taxativamente señalado cuáles son tus atribuciones. No funciona igual que para el ciudadano privado, en el Estado para los funcionarios solo está permitido lo que está señalado. Ese error tan lamentable, me hacen ver por qué han hecho propuestas en el sentido en el que han hecho", señaló.

Más temprano, Zeballos, aseguró que no existe ninguna norma que prohíba al Gobierno proponer un plazo para la aprobación de una reforma.

"¿Hay una norma que prohíba al Ejecutivo proponer plazo? No hemos salido de la propuesta, lo del primer ministro ha sido eso. La solicitud se va a consolidar a través de la presentación del premier ante el pleno del Congreso el próximo martes. No hay norma que prohíba una propuesta", declaró Zeballos en una entrevista con el programa "Agenda Política" de Canal N.

En otro momento, Bartra aseguró que la carta enviada por el presidente Martín Vizcarra en la cual se pone a disposición de la fiscalía de Moquegua es "para la cámara" porque no puede ser acusado hasta que termine su mandato el 2021.

Detalló que el Ministerio Público ha encontrado elementos para acusar al jefe del Estado del delito de negociación incompatible.

"No es posible que el presidente Martín Vizcarra pida que se le levante la inmunidad porque no se le puede acusar. La fiscalía tiene una resolución que pide acusar al presidente, ya han probado y han encontrado elementos de convicción por los cuales se refiere que el presidente habría cometido el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible", manifestó.

"No lo pueden acusar porque tiene una inmunidad que sí es impunidad. Él sí podría matar a su mamá y no se le puede hacer nada a diferencia de un congresista que si eso ocurre, podría ser detenido y puesto a disposición del Poder Judicial [...] Él (Vizcarra) ha dicho que se pone a disposición y sabe que está mintiendo. Sin embargo, quiere para la cámara aparentar que es diferente", indicó.