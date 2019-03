Comparar reparaciones civiles de los 90 con las de ahora "es malintencionado", dice Bartra

La congresista Rosa Bartra ( Fuerza Popular ) aseguró este jueves que comparar las reparaciones civiles de ex funcionarios y autoridades del Gobierno en los años 90 es "ignorante o malintencionado". Consideró, en esa línea, que dichas reparaciones tuvieron como "objetivo hacerse impagables".

"Se está discutiendo esta tarde mucho acerca de una comparación absurda, que solo la puede hacer alguien ignorante o malintencionado con pensamiento probablemente distorsionado producto de la ideología que traen", sostuvo en su intervención en el Pleno del Congreso.

"Comparan reparaciones civiles de funcionarios y autoridades de las décadas de los 90 que fueron producto de procesos penales en los cuales el objetivo fue precisamente hacerlos impagables para no sacarlos de la cárcel", señaló.

En esa línea, Bartra indicó que al sentenciado ex presidente Alberto Fujimori se le impuso una reparación de 27 millones de soles cuando no existió "una sola evidencia de apropiación ilícita de dinero" y pidió no comparar "donde no es comparable".

"No comparen donde no es comparable, la reparación civil de ahora es producto de leyes claras y hay un abuso de quienes deben cautelar los intereses de todos los peruanos. No comparen lo que no es comparable, lean un poquito, infórmense, vencer la ignorancia no hace daño", añadió.

Más temprano, la vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, consideró este jueves que las reparaciones civiles del ex presidente Alberto Fujimori, de su ex asesor Vladimiro Montesinos y de los terroristas del MRTA y de Sendero Luminoso "no son nada" en comparación con lo que robaron las empresas brasileñas en el Perú.

"Yo escuchaba decir que no han pagado la reparación civil Montesinos y compañía, no ha pagado las reparaciones (Alberto) Fujimori. No hablaban de los terroristas hasta que alguien se los sacó en cara. Pero no son nada, que paguen, está bien que paguen, pero no son nada frente a los más de 5 mil millones de dólares que se han llevado estas compañías brasileñas y sus asociadas", explicó.

Estas afirmaciones fueron respondidas por el congresista Marco Arana, quien a través de cuadros recordó cuánto deben Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y demás ex funcionarios y directivos de medios de comunicación condenados por hechos de corrupción en dicho régimen.

"Acá se está diciendo que deben menos, robaron menos. No señor. El fujimontesinismo y la corrupción le debe al país un total de 1'405 000 000 000 soles y el Consejo de Defensa Jurídico del Estado calculó en 6 mil millones de dólares el dinero que desapareció del Estado peruano", detalló el legislador.