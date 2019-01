Barnechea sobre reforma judicial: "Estoy sorprendido porque hasta ahora no veo resultados"

El ex candidato presidencial Alfredo Barnechea dijo no entender la reforma al sistema de justicia planteada por el presidente Martín Vizcarra y aseguró que aún no encuentra resultados de la misma.

"La reforma judicial del señor [Martín] Vizcarra es una reforma que no he entendido bien, yo estoy muy sorprendido porque hasta ahora no veo resultados en el Poder Judicial de castigo a la corrupción", sostuvo en declaraciones a la prensa desde Cuzco.

Respecto a las investigaciones sobre el caso Lava Jato, el también ex diputado instó a los fiscales a cargo a que hagan un buen trabajo, ya que todo el Perú los está observando.

"Están concentrando el tema en buscar chivos expiatorios y hasta ahora no tenemos un responsable grande preso, así que estos fiscales hagan su labor bien porque el país los está observando", indicó.

Finalmente, Barnechea aseguró que Acción Popular participará de las próximas elecciones presidenciales; no obstante, precisó que todavía no se define quién será el candidato de dicha agrupación para los comicios del 2021.