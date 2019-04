Jorge Barata delató a Susana Villarán y a sus funcionarios municipales

Jorge Barata , quien fuera máximo representante de Odebrecht en el Perú, dio ayer información relevante sobre la excaldesa de Lima Susana Villarán y los aportes ilegales que le hizo la constructora para la campaña contra la revocatoria. De paso, comprometió más a José Miguel Castro y Gabriel Prado, exgerentes de la gestión edil de Villarán. Pero eso apenas sería el inicio del hilo de la madeja, porque hoy Barata ampliará su declaración ante el fiscal Germán Juárez sobre ese punto y además sobre el apoyo de Odebrecht para la campaña de reelección de 2014.

Barata contó que el ex gerente general de la Municipalidad de Lima J osé Miguel Castro le pidió US$3 millones para la campaña del NO a la revocatoria. Pero como el ejecutivo brasileño quería confirmar que el requerimiento venía de parte la alcaldesa, solicitó que la propia Susana Villarán lo llame. En efecto, según Barata, ella lo llamó para confirmar el monto y agradecerle por el dinero.

Fuentes de Perú21 detallaron que el brasileño precisó que Odebrecht dio US$2 millones –en reales– al publicista Valdemir Garreta, en Brasil, para los gastos de marketing.

El millón restante debía entregarlo en Lima a Castro. “El pago comenzó a demorar demasiado. Cuando yo salí de la constructora había todavía un saldo, y Castro me pedía a mí que terminara de pagarle y también le pedía a Raúl Ribeiro (ex representante de Odebrecht en Rutas de Lima)”, narró.

También explicó que, inicialmente, Castro tuvo la idea de usar la banca extranjera para hacer los depósitos de dinero. Para ello abrieron una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de Gabriel Prado, entonces gerente de Seguridad Ciudadana de Villarán.

“Se generó una reunión entre (Andrés) Sanguinetti (funcionario uruguayo de la BPA), Castro y Prado. Yo no sé si le explicaron a Prado si era para el pago de la campaña. Pero la gente de la Banca Privada de Andorra sabía que eran pagos indebidos”, detalló Barata.

Ante las acusaciones, José Miguel Castro negó que le haya pedido dinero a Barata e incluso dijo que nunca se había reunido con él. “Lo que dice el señor Barata es completamente falso. No he recibido dinero ni de Barata, ni de Odebrecht, ni de ninguna otra empresa”, indicó Castro a El Comercio. No obstante, reconoció al mismo medio que conoció a Valdemir Garreta –el publicista brasileño de Villarán– en una “reunión de campaña”.

CÁNEPA DOBLETEADA

Jorge Barata también confirmó lo que ya habían revelado otros exejecutivos de Odebrecht: Horacio Cánepa recibió sobornos en su calidad de árbitro para favorecer a la compañía brasileña en los litigios con el Estado peruano.

Pero además reveló que tenía una doble función. Por un lado, era asesor de la constructora brasileña y, a la vez, árbitro en los litigios de la empresa contra el Estado. Es decir, era juez y parte.

“A partir del momento en que (Horacio Cánepa) era árbitro, ya no se podía pagar oficialmente. No se veía bien que un árbitro sea a la vez pagado por la empresa. Entonces, se comenzó a pagar por el DOE (Departamento de Operaciones Estructuradas). Él (Cánepa) tenía función de asesor y también de árbitro. Doble función. Ganaba dos veces”, contó.

A Cánepa le daban un pago fijo (como asesor) y un porcentaje adicional (1% del laudo) si el fallo era favorable a Odebrecht, por lo que era el incentivo perfecto para empujar resoluciones beneficiosas a la empresa. El abogado participó en la emisión de 17 laudos ganados por Odebrecht. El exejecutivo aseguró que tiene documentadas todas las transferencias al exárbitro y se comprometió a entregar dichas pruebas a la Fiscalía.

COIMAS EN CUSCO

Los sobornos también se repartieron a autoridades regionales, como Jorge Acurio , exgobernador del Cusco. Barata confirmó que autorizó que le pagaran US$3 millones a cambio de obtener la licitación de la carretera Vía Evitamiento, valorizada en US$100 millones.

Ante el fiscal Juárez, el exjefe de Odebrecht en el Perú indicó que Acurio solicitó a Renato Ribeiro Bortoletti, entonces director de Odebrecht, el pago ilícito del 3% del costo de la mencionada vía.

El colaborador recordó que al enterarse de que el gobierno central le transfirió más de S/500 millones al Gobierno Regional de Cusco, le encargó a Renato Ribeiro Bortoletti que analizara qué proyectos podían desarrollar en esa región.

Fuentes de Perú21 explicaron que Barata dijo que Acurio los descalificó de un proceso de selección porque se negaron a pagar un soborno. Por ello, la constructora brasileña aceptó transferir ilegalmente los US$3 millones por la Vía Evitamiento del Cusco. Barata aclaró que si bien es cierto que él autorizó el pago, “Ricardo Boleira conoce más detalles”.

Jorge Acurio, exgoberbador del Cusco.

FISCALES EN LIMA

Tras las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez regresaron ayer a Lima para cumplir con diligencias pendientes. Pérez debe formalizar la investigación preparatoria contra el ex secretario presidencial Luis Nava, el exdirectivo de Petroperú Miguel Atala y otros involucrados en el desembolso de coimas.

“Estamos viniendo a cumplir tareas propias de los procesos que están en camino. El doctor José Domingo Pérez, como es de público conocimiento, tiene que supervisar y tomar una serie de decisiones concurrentes al vencimiento del plazo de diez días de detención preliminar”, explicó Vela al llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Reiteró su satisfacción por las declaraciones obtenidas en Brasil, pues indicó que vienen confirmando las tesis de Pérez.

