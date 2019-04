Barata confirmó que también financió las campañas presidenciales de PPK, Fujimori, Humala, García y Toledo

Una vez más, en su primer día de interrogatorio, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en el Perú, confirmó que la constructora también aportó para las campañas electorales de los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Así como para la contienda de la ex candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.



En febrero de 2018, Barata dio detalles ante el equipo Lava Jato de la Fiscalía sobre el financiamiento que hizo la constructora brasileña para las campañas de los mencionados exmandatarios y a la lidereza de Fuerza Popular. Acá un recuento.

​

TOLEDO

El exdirectivo de Odebrecht indicó que, en 2011, la firma le entregó US$600 mil al ex mandatario Alejandro Toledo para financiar su campaña presidencial. Detalló que el dinero fue entregado a Avi Dan On, ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno durante esa gestión (2001-2006). La fuente añadió que debido a que Toledo era favorito, Odebrecht decidió hacer la entrega en Lima.



HUMALA

En febrero de 2018, Barata le dijo a los fiscales peruanos que entregó US$3 millones a la campaña presidencial de Humala del 2011, por orden de su entonces jefe, Marcelo Odebrecht. De los cuales US$2 millones se entregó a la exprimera dama Nadine Heredia en efectivo. El pago se hizo en varias cuotas de US$300 mil y US$400 mil. Estos pagos, según Barata, se hicieron en la vivienda de propiedad de Humala, ubicada en Miraflores.

KUCZYNSKI

PPK no fue la excepción. Barata reveló que entregó a Susana de la Puente, actual embajadora del Perú en Reino Unido, US$300 mil para la campaña del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, en 2011.La fuente dijo que Barata manifestó que Kuczynski también sabría de este desembolso debido a la cercanía que tiene con De la Puente.

GARCÍA

Según Barata, también hubo un aporte de US$200 mil para la campaña electoral de Alan García, en 2006. El dinero –contó– fue entregado a través del ex ministro aprista Luis Alva Castro.

FUJIMORI

Ese mismo día, también informó que la constructora brasileña aportó US$1’200,000 a la campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular. La entrega se hizo, en dos armadas de US$500 mil, a Jaime Yoshiyama, entonces secretario general de Fuerza 2011, y US$200 mil para Augusto Bedoya Cámere, ex ministro de Transportes del régimen de Fujimori