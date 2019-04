Barata sobre campaña de Villarán: "José Miguel Castro me pedía que terminara de pagar"

Jorge Barata confirmó que entregó US$ 3 millones para la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán . Perú21 conoció que en el interrogatorio ante los representantes del Ministerio Público , Barata detalló que US$ 2 millones fueron entregados en reales a Valdemir Garreta , en Brasil, para los gastos de publicidad, mientras que el millón restante fue entregado en Lima a José Miguel Castro , ex gerente general de la Municipalidad de Lima.

"Ya había sido pagada una parte en efectivo. Pero cuando yo salí de la constructora, había todavía un saldo que pagar y (José Miguel) Castro me pedía a mí que terminara de pagar y también le pedía a Raúl Ribeiro", explicó el exmandamás de Odebrecht .

El brasileño también ratificó que la cuenta bancaria de Gabriel Prado, exfuncionario de la gestión edil de Villarán, fue abierta en la Banca Privada de Andorra por órdenes de José Miguel Castro. En esa cuenta la constructora depositaría el dinero.

Los trabajadores de la Banca Privada de Andorra sabían que el dinero tenía un origen ilícito, pero no conocían para qué se iba a utilizar.

" José Miguel Castro le pidió tres millones para campaña de Villaran y esta llamó para agradecer y confirmar que la conversación que tuvo con Castro era correcta", informó Jorge Barata.