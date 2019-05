Jorge Barata: Alan García sabía que Odebrecht pagaba sobornos

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata aseguró ante los fiscales peruanos del Equipo Especial Lava Jato en Brasil que el fallecido expresidente Alan García sí sabía que la empresa brasileña pagaba sobornos en el Perú.

"¿García tenía conocimiento de que usted era de una empresa que pagaba sobornos?", preguntó el fiscal José Domingo Pérez a Barata, durante el interrogatorio en Curitiba. "Bueno, sí sabía", respondió el brasileño, según audios del interrogatorio a Barata compartidos por IDL-Reporteros.

Detalló que en una ocasión Luis Nava, exsecretario de la Presidencia de la República en el segundo gobierno aprista, le dijo que sabía que había pagado millonarias coimas a Alejandro Toledo para que Odebrecht ganara la construcción de la carretera IIRSA Sur.

"Nava le tocó el tema otra vez, en una cita en Palacio de Gobierno, recordándole que 'conocía el asunto' porque Yosef Maiman, empresario y testaferro de Alejandro Toledo, había buscado a Alan García para contárselo", narró el portal de investigación.

A Barata le preocupaba mucho que García supiera de las coimas a Toledo Manrique, pero a la vez lo tranquilizó mucho el hecho de que "no hubiera tomado una acción más impositiva o más fuerte" contra Odebrecht.

"Al saber del asunto, él ( Alan García) no tomó una actitud de decir lo siguiente: 'mira, aquí se va a suspender el contrato, no se va a pagar nada, se va a investigar el proceso'. De cierta forma me estaba dando una venia, ¿no?, para decir lo siguiente: 'lo que pasó en el gobierno anterior no me importa, vamos a seguir adelante' […] Yo me sentí bastante tranquilo, porque íbamos a tener un gobierno […] sin mayores dificultades", expresó Barata.

El exjefe de Odebrecht en el Perú reveló que Alan García era quien garantizaba que todo se realizara sin ningún problema, porque era el "gestor, el dueño".