Bancadas rechazan proyecto de ley que permitiría postular a Antauro Humala a la Presidencia

La pretensión de Podemos Perú de allanarle al sentenciado por el asesinato de cuatro policías, Antauro Humala, el camino a una eventual postulación a la Presidencia de la República, bajo el disfraz de un supuesto fortalecimiento del derecho político a ser elegido, ha generado el rechazo de la ciudadanía, pero también el de las fuerzas políticas comprometidas con la democracia y el Estado de derecho que ayer mismo dejaron constancia de su abierta oposición a la propuesta que será analizada a partir de marzo por la Comisión de Constitución.

Y es que el salto a la garrocha sobre la normativa electoral vigente que busca dar el partido de José Luna Gálvez no es poca cosa, pues busca modificar la Ley de Organizaciones Políticas para que las cúpulas partidarias designen a dedo a sus candidatos a la fórmula presidencial, quienes no tendrían que estar afiliados ni se someterían a la democracia interna.

Fuentes de Fuerza Popular precisaron a este diario que el tema no ha sido analizado todavía por lo que no hay una postura definida. No obstante, dejaron en claro también que la posibilidad de hacer tabla rasa de la ley y permitir la participación de invitados en las planchas presidenciales es algo que —anticiparon— “muy pocos grupos apoyarán”.

El tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Cavero, por su parte, calificó la iniciativa como una “medida oportunista” de Podemos. “Antauro es una gravísima amenaza a nuestra democracia y no me parece responsable abrir la puerta a candidatos que están abiertamente en contra de ella. Seguramente algunas reglas (electorales) se pueden modificar todavía, pero esa en específico, no me parece adecuado”, comentó, en referencia a la norma que establece los requisitos para aspirar a la primera magistratura por un partido.

Más cauto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de las filas de Alianza para el Progreso (APP), comentó que “todas las bancadas tiene derecho a plantear iniciativas”, y agregó que será en comisiones donde “las bancadas tomarán una posición”. “Aspiro como peruano que los candidatos a la presidencia sean gente honorable, que no hayan promovido muerte de policías de una institución tan importante de nuestro país como es la PNP”, enfatizó.

Segundo intento

Alejandro Muñante de Renovación Popular e integrante de la Comisión de Constitución, por su parte, recordó que el cuestionado proyecto constituye la “segunda intentona legislativa” para que el sentenciado Antauro Humala pueda postular a la Presidencia. Y es que en diciembre último, recordó, la Comisión de Justicia aprobó un dictamen —que está pendiente de debate en el Pleno— para otorgarle la rehabilitación automática a quienes han cumplido su sentencia, pero no han pagado la reparación civil, situación en la que precisamente se encuentra Humala.

En cuanto al proyecto, Muñante adelantó que Renovación Popular se opondrá a su aprobación, pues es una iniciativa con nombre propio. “Podemos es un partido sin identidad, sin doctrina, al que no le interesa la línea ideológica con tal de sumar cantidad y no calidad (de sus miembros). Tenemos que estar muy atentos para que este tipo de iniciativas no pasen”, subrayó.

Y es cierto. Podemos empezó con 5 integrantes en 2021 y tiene ahora 13 miembros que han convertido al bloque en la tercera minoría después de Fuerza Popular y APP. Para ello no ha tenido reparos en sumar a sus filas a ‘mochasueldos’, ‘Niños’ y hasta un sentenciado a cuatro años con prisión suspendida (Luis Picón); todo bajo la complacencia de su fundador José Luna Gálvez, sindicado como el líder de una organización criminal. Ese es el partido que pretendería llevar a un asesino de policías al sillón presidencial. Así estamos.

SABÍA QUE

Juan Burgos dijo que no retirará su proyecto y dejó el tema en manos de la Comisión de Constitución.

Fuentes de Perú21 dijeron que la iniciativa habría sido presentada por el rechazo del Poder Judicial de un habeas corpus en favor del sentenciado Daniel Urresti, que era una de las cartas de Podemos a la Presidencia.

