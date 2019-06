Bancadas a favor de reprogramar debate de caso Daniel Salaverry en Ética

No pierden de vista la Mesa Directiva. Detrás del interés de Fuerza Popular de poner a debate este lunes el preinforme de la Comisión de Ética, que recomienda suspender 120 días al titular del Parlamento, Daniel Salaverry , estaría la intención de “asegurar la presidencia del Congreso”.

Así lo consideran los representantes de las bancadas de NP y el FA en el grupo que lidera Janet Sánchez (PpK), quienes en diálogo con Perú21 no descartaron apoyar la propuesta de reprogramar la votación de la investigación, la cual halla irregularidades en los informes de semana de representación de Salaverry.

“Mi posición es que el debate salga de la coyuntura y se discuta después. (...) FP está presionando para sacar del camino (al presidente del Legislativo) y evitar la recomposición de comisiones”, apuntó Alberto Quintanilla (NP).

La propuesta de posponer la discusión del preinforme vino de la propia titular de Ética. El pasado viernes dijo que “sería conveniente” aplazar el debate “dado el clima de crispación política”. Precisó, sin embargo, que ello lo decidirá el pleno de la comisión.

Hernando Cevallos (Frente Amplio) compartió la preocupación y dijo que le “sorprende” el documento por sus recomendaciones, cuando “hay más de 50 congresistas que no están al día en sus informes de representación”.

Acotó, al igual que Quintanilla, que la pretensión de la bancada naranja apunta a la Mesa Directiva. “Quieren sacar a Salaverry por haber dejado de ser absolutamente leal al fujimorismo. (...) A eso apunta el preinforme”, sentenció.

Daniel Salaverry ya había advertido que “la cúpula de Fuerza Popular” busca sacarlo del cargo por representar un “obstáculo para sus blindajes”.

La Comisión de Ética cuenta con diez integrantes: cuatro son de FP y uno de cada bancada con representación: Apra, NP, FA, APP, AP y PpK.

ADVIERTE IMPROCEDENCIA

La congresista Maritza García (Cambio 21), cuya bancada no tiene representante aún en Ética, ensayó otra solución para discutir el informe: “Cuando termine la gestión” del titular del Poder Legislativo, es decir, en agosto próximo.

No obstante, apuntó que si se aprueba la recomendación de suspensión en el grupo de trabajo respectivo, ello no prosperaría en el Pleno del Parlamento, ya que, a su juicio, “un presidente no puede ser suspendido cuando está en el ejercicio de sus funciones”.

“Fue elegido (para ser presidente del Legislativo) y esta elección no ha sido revertida. Tendrían que removerlo previamente de la Mesa Directiva”, dijo a Perú21.

El Reglamento del Congreso , empero, no menciona que un parlamentario no pueda ser sancionado si ejerce esta presidencia, aun cuando está abierta la posibilidad de que pueda ser reemplazado por el primer vicepresidente de la Mesa Directiva hasta que termine la legislatura.

Datos:

Los votos para decidir si se posterga este lunes el debate en la Comisión de Ética estarían empatados. En ese escenario, Janet Sánchez (PpK) tendría que dirimir.

Al día siguiente de la sesión de este grupo, el primer ministro Salvador del Solar se presentará ante el Congreso para sustentar la cuestión de confianza del Ejecutivo.

Daniel Salaverry no ha descartado ir a la reelección, aunque aún no se integra a una bancada para intentar esa pretensión.