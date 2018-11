Bancadas evalúan denuncia constitucional a Moíses Mamani

La situación del legislador Moíses Mamani (Fuerza Popular) podría complicarse esta semana si prospera la propuesta de congresistas de distintos bloques para que se le formule denuncia constitucional por haber realizado tocamientos indebidos a una aeromoza de Latam Airlines Perú.

El vocero del Frente Amplio, Hernando Cevallos, declaró a Perú21 que su bloque se reunirá mañana para evaluar el tema debido a la gravedad de los hechos. “En Fuerza Popular hay intereses de blindaje, de privilegiar los intereses de grupo por encima del prestigio del Congreso. Queremos que la ciudadanía vea independencia de criterios y una defensa firme de los valores; vamos a evaluar (la acusación)”, dijo.

En esa línea, Ana María Choquehuanca, portavoz de Peruanos por el Kambio, indicó que harán las consultas legales para determinar cuál es la mejor vía para lograr que se sancione la conducta de Mamani.

“No se trata de sacarle la vuelta a la ley, sino lograr que se le dé la sanción correspondiente; esto es un delito, está tipificado, no hay lugar a discusión. No me queda la menor duda de que es tocamiento indebido y tiene que asumir las consecuencias”, sostuvo.

Por su parte, el premier César Villanueva opinó que sería “catastrófico” que el Congreso “no entienda” que lo ocurrido con Mamani “es una situación crítica y trate de encubrir estas acciones”.