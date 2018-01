No hay consenso. El Frente Amplio ( FA ) no contaría con el mismo apoyo para proceder a un nuevo pedido de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski , cuestionado esta vez por conceder el indulto humanitario al ex gobernante Alberto Fujimori .

La vocera alterna del FA, María Elena Foronda, había señalado hace unos días a este diario que su bancada evaluaba recolectar firmas para buscar que la solicitud de destitución de Kuczynski sea admitida en Pleno, solo dos semanas después de que este se salvara de ser defenestrado por no aclarar sus vínculos con Odebrecht.

El portavoz de Alianza para el Progreso, César Villanueva, manifestó a Perú21 que si bien en su bancada están de acuerdo con la salida del jefe de Estado “por haber realizado un pacto político” indulto-vacancia, consideró que este es un escenario diferente porque, contrariamente a lo que sucedió la última vez, ahora Fuerza Popular no apoyará el recurso.

“Esta posibilidad hay que conversarla bien y tener claros los argumentos para presentar este tipo de pedido, pero se necesita un cambio de presidente porque Kuczynski está debilitado”, expresó.

En su opinión, dijo, “el mejor escenario” para el país es que el propio PPK formalice “una renuncia generosa” y que en su lugar asuma Martín Vizcarra. “Sería la salida menos traumática”, aseguró.

Por su parte, la vocera alterna de Nuevo Perú, Tania Pariona, indicó que su bloque aún no toma una postura al respecto pero apuntó que su lideresa, Verónika Mendoza, ya marcó la posición del grupo: insistir con la renuncia de Kuczynski.

“Sabemos que el fujimorismo no apoyará la vacancia del presidente por este asunto, pero la vacancia la pide el pueblo y nosotros no tenemos problemas en apoyarla. (...) PPK se debe ir porque así lo exige la gente y nosotros debemos darle voz a ella”, argumentó en diálogo con este diario.

Quien se mostró en contra de una eventual salida por este caso fue el legislador de Acción Popular, Edmundo del Águila, quien sostuvo que el indulto no es causal de vacancia.

“La liberación de Fujimori ha generado gran malestar en un gran sector del país, porque, así como nosotros consideramos que las penas deben ser cumplidas, el tema es que al presidente no lo puedes vacar por el indulto, que es una facultad que avala la Constitución”, explicó.

Del Águila agregó que para tomar alguna acción contra el mandatario se debe esperar a lo que encuentra la Fiscalía, que indaga los vínculos entre PPK y Odebrecht. Como se sabe, la firma brasileña contrató a la de Kuczynski cuando este era ministro de Estado.

“El presidente tiene un proceso en marcha. Dijimos que necesitaba un espacio para que lo investiguen por Odebrecht, estoy seguro de que más temprano que tarde se sabrá la verdad”, subrayó.

TENGA EN CUENTA



- Desde el fujimorismo, la vocera alterna Milagros Salazar ya había adelantado que Fuerza Popular no apoyaría la vacancia de Kuczynski por el indulto a Alberto Fujimori.



- Fujimori se encuentra internado en una clínica local. Desde que le otorgaron el indulto, en vísperas de Navidad, se encuentra recuperándose de su salud.



- Kuczynski aseguró que decidió otorgar la gracia presidencial a Fujimori para buscar la “reconciliación” del país.