Las agrupaciones de Nuevo Perú, Unidos por la República, Bancada Liberal y Peruanos por el Kambio se retiraron de la Comisión de Constitución antes de que se someta a votación el predictamen que proponía el archivo del adelanto de elecciones y denunciaron violaciones al reglamento durante la sesión presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular).

La vocera de Nuevo Perú, Indira Huilca, criticó a Bartra por “imponer su interpretación del Reglamento del Congreso”, dando cinco minutos de participación a cada integrante del grupo de trabajo.

“Ustedes lo han podido constatar. Es inaudito e inédito cómo ha querido la presidenta de la comisión imponer su interpretación del Reglamento del Congreso. Hemos visto desde el inicio del debate cómo se ha intentado cortar la intervención de diversos parlamentarios, primero aludiendo al tiempo, luego aduciendo que solo podía intervenir uno por bancada”, señaló en conferencia de prensa.

Cuestionó que no se haya sometido a votación una cuestión previa para que el proyecto pase a ser debatido en el pleno del Parlamento.

“Cuando hemos planteado la posibilidad de una cuestión previa (...) para que esta discusión continúe en el Pleno y tengan todos los parlamentarios de todas las bancadas la posibilidad de argumentar su voto, ahora se dice que no se puede. Nuevamente la interpretación auténtica del Reglamento del Congreso”, criticó Indira Huilca.

IMPOSICIÓN DE LA MAYORÍA

Patricia Donayre, vocera de Unidos por la República, aseguró que las mayorías de la comisión pretendían imponer sus tiempos, los cuales “manejan de acuerdo a su gusto”. Consideró que este escenario es similar al de los noventa, cuando “el fujimontesinismo regía el Parlamento”.

“No es posible que en la Comisión de Constitución nos limiten la participación a cinco minutos a congresistas de oposición, pero al resto no, con el resto son benignos y les pueden dar hasta diez minutos para hablar. Estamos nuevamente, aunque no les guste que se les recuerde, en un escenario del 90, en un escenario del 95, donde el fujimontesinismo regía el Parlamento y no había libertad de expresión”, dijo.

“Les han ordenado, les han indicado que se callen y no debatan, para aprobar el archivo inmediatamente. ¿A qué le temen? A lo único que se le puede temer es a la conciencia y al pueblo que nos ha dado la orden de legislar a favor de él”, agregó.

El congresista Gino Costa (Bancada Liberal) se mostró en la misma línea y señaló que la Comisión de Constitución pretendía archivar el proyecto sin permitir su discusión.

“Lo quieren archivar sin permitirnos discutirlo, nos han puesto un límite que nunca se ha puesto antes en la discusión de la Comisión de Constitución, no sé de dónde ha sacado esta norma la presidenta [Rosa Bartra] y ahora, como se ha dicho, se nos impide presentar una cuestión previa para que esto vaya a Portavoces y se discuta y se decida”, manifestó.

Por su parte, Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) calificó como “lamentable” la actitud de los integrantes de Fuerza Popular y “sus aliados”.

“Es lamentable la actitud el día de hoy de la Comisión de Constitución por parte de miembros de Fuerza Popular y sobre todo de sus aliados. Es lamentable la decisión que han tomado en la Comisión de Constitución de recomendar la no aprobación del proyecto de ley, el archivamiento del mismo referente al adelanto de elecciones”, precisó.

Este jueves, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría archivar el proyecto de adelanto de elecciones presentado por el Poder Ejecutivo. El único voto en contra de los presentes en la sesión fue el de Yonhy Lescano (Acción Popular).