Mañana, el premier Walter Martos y los 18 ministros que conforman su gabinete acudirán al Congreso a presentar su plan de Gobierno y solicitar el voto de confianza. Luego de que el Legislativo no le diera luz verde a Pedro Cateriano, algunas bancadas consultadas por Perú21 indicaron que primero esperarán el mensaje para luego dar su voto. Sin embargo, la presencia del nuevo premier y el mayor énfasis que pondría a la crisis sanitaria, a la par que la económica, podría dar nuevos aires a la áspera relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“No esperará luz verde”

La congresista María Teresa Cabrera (Podemos) indica que su bancada espera un mensaje sincero y con soluciones concretas a los grandes problemas que aquejan en el país, especialmente en la lucha contra el COVID-19 y la reactivación de la economía. “Vamos a escuchar primero el mensaje”, agregó.

Sobre Martos, Cabrera expresó que lo “veo más proactivo, como que sí pisara tierra. Y por el perfil que tiene, no va a esperar la luz verde de nadie porque tiene más personalidad para tomar decisiones”.

Por otro lado, Gilmer Trujillo, vocero alterno de Fuerza Popular, indicó que su bancada espera que el plan de Martos se enfoque en la lucha contra la pandemia y la reactivación económica. En lo referido a cómo votarían mañana, Trujillo indicó que no votarán en bloque y permitirán el voto según la decisión de cada congresista naranja.

“Hemos dejado en libertad para decidir el voto de manera individual. En mi caso, voy a sostener mi misma posición (de votar a favor)”, aseveró el legislador.

Por su lado, el vocero de UPP, José Vega, indicó que Martos tendrá el apoyo de su grupo “si trae propuestas claras sobre qué va a hacer para salvar las vidas, porque la salud está desbordada, sobre lucha contra la corrupción y qué se hará para que no se pierdan más empleos”.

En tanto, el vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza, adelantó que darán el voto de confianza al gabinete Martos. “Es coherente y lógico porque no hay un cambio sustancial. No hay ningún motivo por qué no dársela”, dijo. El Partido Morado compartiría la misma posición.

Datos:

- Fernando Meléndez, vocero de APP, manifestó en RPP que su bancada esperará la presentación del premier Walter Martos para analizar si dan o no el voto de confianza. Sus votos fueron determinantes para rechazar al gabinete Cateriano.

- Acción Popular también ha expresado que esperarán al mensaje de Martos.

