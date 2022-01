Mientras el presidente Pedro Castillo hace oídos sordos ante las críticas y la preocupación ciudadana por sus declaraciones a la cadena internacional de noticias CNN, en las que abre la puerta a un eventual referéndum para una salida al mar de Bolivia atravesando nuestro territorio, en el Congreso, la bancada de Acción Popular (AP) presentó una moción para que se cite ante el Pleno al canciller Óscar Maúrtua.

De acuerdo al documento, el ministro de Relaciones Exteriores deberá explicar “si es una política de Estado del actual gobierno aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo” a Bolivia, y precisar si lo expresado por el mandatario a CNN tiene el aval de la Cancillería.

Castillo al Pleno

En paralelo, tal como lo adelantó Perú21, diversas tiendas políticas coordinan la redacción de otra moción que no solo convoque a Maúrtua al hemiciclo sino también al propio jefe de Estado.

El vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, dijo a este diario que el mandatario le debe “explicaciones claras” sobre este tema al Parlamento, y añadió que si bien él podría negarse a acudir, la propuesta es válida porque el Congreso es un organismo político de control.

Añadió que Castillo debió aclarar el tema hace varios días, apenas surgió la controversia. “El comunicado de la Cancillería no aclara nada, es muy genérico; eso está bien en el contexto de las relaciones internacionales pero no para la política interna; el pueblo al que él tanto alude quiere saber si su presidente quiere entregar el mar de Grau a otra nación”, acotó.

La vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, por su parte, advirtió que la finalidad del mandatario de convocar a una Asamblea Constituyente y cambiar la Carta Magna de 1993 sería “generar las condiciones para crear espacio para otros países con su misma ideología”

“Me sorprende que el presidente esté en esta situación cuando tenemos un sinnúmero de problemas que discutir y resolver en el país, y él pensando en darle el mar a Bolivia o en enfrentarse con el Legislativo cuando deberíamos trabajar en equipo”, apuntó.

En este contexto, Paredes respaldó, a título personal, la propuesta para convocar al presidente Castillo ante el Pleno y añadió que el tema será oportunamente evaluado por su bloque. “Él debe rendir cuentas de todo lo que está haciendo, no solo del tema de Bolivia sino de su gestión en el gobierno. Como cualquier ciudadano tiene que rendir cuentas, queremos una gestión por resultados, no solo una gestión con discursos y cuestiones generales sino cosas concretas”, manifestó.

Le piden que renuncie

De otro lado, la parlamentaria por Avanza País, Rosselli Amuruz, presentó una moción en la que exhorta al mandatario a que renuncie a su cargo debido, entre otras cosas, a su falta de preparación para gobernar y su incapacidad para diferenciar el bien del mal cuando se trata de designar a ministros de Estado y funcionarios afines al terrorismo, específicamente con Sendero Luminoso.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, respaldó esta propuesta. El presidente no tiene intenciones de cambiar hasta el momento. El presidente de una nación tiene que escuchar al pueblo, que somos nosotros porque estamos en una democracia representativa. Si él quiere escuchar al pueblo que venga al Congreso y escuchará críticas para beneficio del país; no son críticas para destruir sino para decirle que está errado y que cambie. Tiene que entenderlo así, no tomarlo como ataque y defensa, no estamos en ese plan”, subrayó.