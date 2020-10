La bancada del Frente Amplio saludó este sábado el comunicado en el que el Ministerio Público anunció que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, investigará preliminarmente al presidente de la República, Martín Vizcarra, por su vinculación con la contratación irregular del cantante Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing, con el Ministerio de Cultura.

A través de un circular, el MP especificó que las acciones indagatorias al actual mandatario del Perú se iniciarán el 28 de julio del 2021, pues este cuenta con inmunidad, lo cual impide que la fiscalía pueda formular una acusación contra él durante su período como jefe del Estado, salvo por algunas excepciones especificadas por el artículo 117 de la Constitución.

Mediante un comunicado, los integrantes de la bancada del Frente Amplio recordaron que le señalaron al Ministerio Público el pasado 11 de setiembre, hace aproximadamente un mes, sobre la urgencia de que se realicen indagaciones respecto al caso que también compromete a varios exfuncionarios del Ejecutivo.

“Ese mismo día se presentó ante el Congreso una moción para crear una comisión investigadora multipartidaria y así cumplir con la responsabilidad de fiscalización que le cabe al Congreso, al margen de las investigaciones de la Comisión de Investigación que tiene como presidente al cuestionado legislador Edgar Alarcón”, añadió la bancada del Frente Amplio.

En ese sentido, la bancada de izquierda exigió al Congreso de la República que revise en el menor tiempo posible la posibilidad de conformar una comisión multipartidaria a fin de identificar “las responsabilidades morales y políticas de todos los implicados” en las contrataciones de Richard Cisneros con el Mincul.

“No podemos permitir ni un paso más a la corrupción que mata, destruye instituciones y socava las bases de nuestra precaria democracia. Nosotros nos comprometemos a seguir luchando contra la corrupción caiga quien caiga”, manifestaron los legisladores.

El Poder Judicial analizará este lunes 12 el pedido de prisión preventiva por nueve meses requerido por la fiscalía en contra de Richard Cisneros, la exfuncionaria de Palacio de Gobierno Mirian Morales y el ex asesor presidencial Óscar Vásquez.

De otro lado, el presidente Vizcarra indicó este sábado que, respetando la independencia de poderes, insistirá en su pedido a la Fiscalía de la Nación para que “en el tiempo más breve” pueda brindar su testimonio sobre el Caso Richard Swing.

“El jueves mandé un oficio a la fiscal de la Nación [...] el viernes me responde que hay una investigación preliminar, pero que va a empezar recién el 28 de julio del 2021. Me parece que ¿para qué esperar tanto tiempo? Yo insistiré, respetando la independencia de poderes, con la fiscal de la Nación para que en el tiempo más breve que crea conveniente, ir y dar todas las explicaciones que demuestren con absoluta claridad que no hay ningún delito, ninguna irregularidad en este procedimiento”, remarcó Vizcarra a TV Perú.

