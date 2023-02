Irresponsables. Una vez más, el Pleno del Congreso perdió la oportunidad de reivindicarse ante el país, dejar a un lado sus intereses particulares y retomar la discusión para un eventual adelanto de elecciones generales en octubre de 2023. Y es que cuando todo hacía presumir que se había logrado reunir los 61 votos necesarios para que se amplíe la agenda y se consulte al Pleno si procedía o no debatir el proyecto de ley del Ejecutivo para el recorte del mandato presidencial y congresal, la bancada del Bloque Magisterial retiró su adhesión y con ello se llevó sus 10 votos que dejaron sin piso el pedido.

Solo cuatro bancadas: Fuerza Popular, que representa a 24 congresistas; Perú Libre (15); Podemos Perú (7) y Cambio Democrático (5) mantuvieron su postura, pero los 51 congresistas que representan no fueron suficientes. Para justificar este inesperado retroceso, el legislador Édgar Tello sacó de bajo la manga, nuevamente, su propuesta de que el adelanto vaya acompañado de una consulta para la realización de una asamblea constituyente. Según él, no es un condicionamiento sino “escuchar a la población”.

Por su parte, su colega Paul Gutiérrez reconoció que “no podemos pensar en seguir asumiendo funciones hasta el 2026″. No obstante, parece que no tiene prisa porque agregó que el tema podría retomarse en la legislatura que inicia el 27 de julio. En ese escenario ya no sería posible realizar comicios en el mes de octubre.

Pero el doble discurso no es exclusivo de la izquierda. Consultado el congresista de Somos Perú, José Jerí, si avalarían la solicitud de ampliación de agenda, este dijo que apoyarían el tema cuando llegue al Pleno, a sabiendas de que eso no será posible sin el paso previo.

HOY VENCE PLAZO

El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, sostuvo que la postura del Bloque Magisterial “revela la poca consistencia y falta de madurez política que tiene la bancada de izquierda”. “Es un pretexto la asamblea constituyente, en realidad no tienen ninguna intención de que las cosas cambien, solo les interesa mantener el statu quo y quedarse todo el tiempo que puedan”, refi rió.

No obstante, dijo que dado que hoy se cierra la legislatura ampliada podría todavía abordarse el tiempo pero siempre y cuando haya “voluntad política”. Y eso es algo de lo que, a la luz de los hechos, carece la mayoría de bancadas políticas.