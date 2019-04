Las Bambas: Acuerdan liberar vía hasta la reunión con el premier del Solar

El presidente comunitario de Fuerabamba , Gregorio Rojas, anunció el desbloqueo de la carretera de ingreso a la mina de la empresa MMG Las Bambas ubicada en el distrito de Challhuahuacho. Su pronunciamiento se dio luego de una reunión con otros en la zona de Manantiales, en donde informó del acuerdo firmado con el Ejecutivo y la empresa, el sábado pasado.

“Hemos tenido una reunión para liberar las tranqueras a la mina Las Bambas hasta el jueves, hasta que llegue el premier Salvador del Solar. Queremos que llegue con todos los representantes (del Ejecutivo)”, explicó Rojas en Canal N.

Silvestre Arredondo, representante de los jóvenes de Challhuahuacho, manifestó a Perú21 que el acta suscrita por Rojas fue aceptada por los representantes de unas 30 comunidades de las 38 que participaron en la reunión, en la que no faltaron críticas al Ejecutivo y a la compañía.

“La mayor parte lo ha aceptado. Hay algunos comuneros que continuarán (con las tranqueras). Pero la mayor parte hemos decidido que sí vamos a desbloquear hasta la llegada del Premier”, declaró Arredondo. Agregó que así como las comunidades de Challhuahuacho desbloquearon las vías, “el Ejecutivo tiene que levantar el Estado de Emergencia”.

Al respecto, Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, dijo que hoy el Ejecutivo constatará la liberación de la carretera para inmediatamente suspender el estado de emergencia.

De otro lado, Arrendondo adelantó que Rojas ya no dirigirá las reuniones con el Ejecutivo sino los comuneros de Challhuahuacho Hugo Huilca, Fermín Escalante y él. “Ahora es un tema distrital. Gregorio solo representa al fundo Yavi Yavi”, explicó.

IDAS Y VENIDAS

Horas antes del inicio del encuentro en Apurímac, Rojas fue criticado por no someter primero a la aprobación de los comuneros de Challhuahuacho y a la asamblea general del fundo de Yavi Yavi la firma del acuerdo.

“Debió ir a presentar la plataforma de lucha de Challhuahuacho y hablar sobre la libertad de nuestros asesores Frank y Jorge Chávez Sotelo. Él no viajó para negociar ni tampoco para liberar las vías. Seguro ha sido presionado por el señor premier”, declaró a este medio Edison Vargas, vicepresidente comunitario de Fuerabamba.

Ayer por la mañana, Rojas señaló en RPP que “podría haberse equivocado” al firmar el acta porque no contaba con asesoría legal. Horas después, dijo en Radio Exitosa que firmó “por presión porque si no lo hacía, parecía que me iban a detener de nuevo, por miedo a esas cosas, firmé”, expresó.



Su versión fue rechazada por Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. “Descarto totalmente una amenaza o una presión. En ningún caso se ha presionado a nadie. La Conferencia Episcopal (que actuó de mediadora) estuvo presente y en ningún momento el señor Rojas estuvo solo, ha estado permanentemente la Defensoría del Pueblo”, afirmó Bustamante .



En una entrevista a RPP, el premier Del Solar también sostuvo que Rojas estuvo acompañado de un abogado durante la reunión del sábado. “Hemos tenido dos o tres intermedios para que consulte con otros comuneros y volvió a la mesa. Creo que sabe bien lo que está haciendo”.

Rojas se presentará hoy ante la asamblea general del fundo Yavi Yavi (Cusco) para presentar el otro acuerdo que firmó con el Ejecutivo. Vargas expresó que varios comuneros están “disconformes” con el acta. Por su parte, el asesor político de Fuerabamba, Jorge Paredes Terry, dijo que el acta de reunión también será aprobada en el fundo cusqueño.

"TENGAMOS CUIDADO"

Por la mañana, Paredes se sumó a las críticas e indicó que el gobierno “está empujando (a Rojas) a cometer errores”.

Su actitud confrontacional y radical fue comentada por Mercedes Aráoz. “Tengamos cuidado con ese señor. Esas vinculaciones con Movadef, quizá los comuneros no están informados quién es”, advirtió la vicepresidenta. Él le replicó que tiene “las manos manchadas de sangre por el tema de Bagua”. Coincidentemente, la misma crítica vino del Twitter del Movadef. El mismo discurso, diferentes rostros.

- En el programa 2019 se reportó menor presencia de comuneros en la carretera de acceso hacia la mina Las Bambas.

- Al cierre de esta edición, la PCM no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre los últimos acontecimientos. Según se informó, la reunión entre los comuneros y el premier sería el jueves, a las 9 a.m., en el estadio de Molinopampa, en Challhuahuacho. También participarán otros ministros.

“Alguien del Ejecutivo tiene que estar en Las Bambas”, expresa Valentín Choquenaira, ex gerente de Las Bambas (2008-2014).

El ingeniero metalúrgico, quien obtuvo la licencia social para viabilizar el proyecto en Apurímac, nos comenta sobre el manejo de la crisis realizado por el Ejecutivo.

Qué opina sobre la actual crisis en Las Bambas?

Estamos en el inicio de una paralización: ha alcanzado a varias comunidades, han aparecido otros actores a favor o en contra del proceso de diálogo. Por ello, se requiere mayor diálogo y este debe hacerse en el terreno, con la gente que protesta.



¿Cómo se puede lograr una solución?

Se debe buscar lo estratégico, llegando con preacuerdos a la asamblea general (el máximo órgano en una comunidad campesina) y sustentarlo adecuadamente. Y que no solo se presente el presidente comunitario sino alguien del Ejecutivo y la empresa, quienes expongan ante la asamblea general y no permitan que otras personas, según sus intereses, desequilibren el sentido del proceso.

En este caso, el negociador del Ejecutivo está en Lima...

Tiene que estar allá, mirar qué ocurre con el resto de las comunidades. Hay que escucharlos y después analizar las posibles vías de solución y plantearlas de manera transparente. Buscar la salida más realista porque muchas veces se inflan las percepciones por intereses. Encontrar dónde realmente está el problema y qué cosas se pueden atender.