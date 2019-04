Ministra Bustamante negó que se haya presionado a Gregorio Rojas para firmar acuerdo

El presidente de la comunidad de Fuerabamba , Gregorio Rojas, denunció hoy que fue presionado a firmar el acta de reunión con el primer ministro Salvador del Solar y la minera MMG Las Bambas por temor a que lo volverían a detener. En el documento se acordaba que los comuneros desbloquerían las carreteras de acceso a la mina.

“(...) Como dirigente dije que iba a firmar el documento porque me presionaron, me estaban presionando porque si no parecía que me detenían de nuevo, por miedo a esas cosas yo firmé esas cosas, pero la asamblea decidirá este punto. Yo estaba entre la espada y la pared, por eso decidí firmar el documento”, declaró Gregorio Rojas en Radio Exitosa.

El vicepresidente comunitario, Edison Vargas, ratificó lo declarado por Rojas. “Yo estuve en esa reunión en la que hicieron firmar esa acta al presidente Gregorio, ellos han presionado (a Gregorio Rojas). Nosotros hemos ido, una comisión de casi 10 personas para estar juntos con el presidente (Rojas), no nos han dejado ni participar, el Premier (Del Solar) dijo que no podíamos participar, nos dijo que a través del presidente nos podíamos comunicar”, afirmó Vargas en el medio radial.

Edison Vargas señaló también que limitaron la participación de los representantes y que los funcionarios del Gobierno y mina se llevaron a Gregorio Rojas a "un cuarto” solo para hacerlo firmar.

"Ahorita la comunidad está muy enfadada, nosotros hemos llegado recién de la comisión, mañana van a evaluar esa acta, pero está viéndose que no se va a liberar la vía. Aquí no se puede hacer firmar a un presidente por una presión”, expresó Vargas.

Ante ello, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, descartó presiones a Gregorio Rojas en la firma del acuerdo tras diez horas de reunión en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana en Jesús María.

"Voy a descartar totalmente una amenaza o una presión, descarto totalmente cualquier tipo de presión el día domingo y el domingo pasad. En ninguna caso se ha presionado a nadie, la Conferencia Episcopal estuvo presente y en ningún momento el señor Gregorio Rojas estuvo solo, ha estado permanentemente la Defensoría del Pueblo, por lo tanto descarto totalmente que el señor Gregorio Rojas haya sentido presión”, declaro Bustamante en Radio Exitosa.

Por otro lado, el primer ministro Salvador del Solar manifestó en RPP que en la reunión sostenida con Gregorio Rojas el sábado pasado, el presidente comunero "firmó convencido de que tenía un buen acuerdo y estaba acompañado de un abogado".

Gregorio Rojas y Salvador del Solar tras la reunión en la Conferencia Episcopal Peruana.

Asimismo precisó que durante las reuniones, que duraron más de nueve horas, "hemos tenido dos o tres intermedios para que ( Gregorio Rojas) consulte con otros comuneros. y ha vuelto. a la mesa. Creo que sabe bien lo que está haciendo. Él ha firmado como represntand de la comunidad", declaró el premier en RPP.