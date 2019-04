Las Bambas: Fiscalía tiene más de 30 audios de los hermanos Chávez Sotelo

El fiscal coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina , aseguró hoy que existen aún por analizar más de 30 audios de las interceptaciones telefónicas autorizadas a los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, asesores de la comunidad de Fuerabamba , en Apurímac.

"No todos los audios interceptados han sido procesados para la detención preliminar, son bastantes. En el transcurso de la semana se continuará deslacrando los audios que manda el equipo Constelación para ver qué otro tipo de conversaciones podrá haber ahí", sostuvo.

En diálogo con RPP Noticias, Chávez Cotrina dijo que no sorprendería de que existan más audios comprometedores, porque el accionar de los abogados ha llevado a establecer que eran ellos los que estaban manipulando a la comunidad a tomar acciones.

Chávez Cotrina sostuvo que el Ministerio Público no se dejará presionar por los dirigentes de la comunidad de Fuerabamba , aledaña al proyecto minero Las Bambas , que exigen la liberación de sus asesores Frank y Jorge Chávez Sotelo.

"Esas personas están en la cárcel por cometer hechos delictivos, lo que deben entender es que el Ministerio Público no está en contra de la comunidad ni se sus reclamos que pueden ser justo o no, no podemos determinarlo nosotros", afirmó.

Sin embargo, dijo que espera que ahora que ya no existe "la interferencia externa", los comuneros y el Gobierno se pongan de acuerdo y logren una salida a la prolongada paralización, en el marco de la ley y respetando la propiedad privada.

Chávez Cotrina agregó que entre el lunes y martes se tiene previsto realizar la lectura de los celulares incautados para establecer un cruce de información entre las llamadas y los documentos incautados.

Como se recuerda, ayer se difundieron audios de conversaciones entre Frank Chávez Sotelo y comuneros de Fuerabamba , a quienes pide responsabilizar a la Policía de agresión a mujeres y niños y de la quema de chozas.

"Lo que tienen que hablar es que la agresión ha sido de parte de la Policía y que no lo hemos soportado y que ellos mismos han prendido fuego a sus chozas, punto, a la mierda. Échenle la responsabilidad a la Policía carajo. Pensando siempre pues chicos", agrega.

Tres años de prisión preventiva

La jueza de investigación preparatoria de Cotabambas, Patricia Lavenza, dictó 36 meses de prisión preventiva en contra de los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo por el presunto delito de extorsión en contra de la minera Las Bambas.

También se dictó la misma medida contra Carlos Vargas Arizabal, ex trabajador de la minera y sindicado como hombre de confianza de los Chávez Sotelo. Según el Ministerio Público, ellos encabezarían la presunta organización criminal Los Chavelos.

Según la investigación fiscal, los abogados captaban a presidentes de comunidades campesinas para, luego, solicitar pagos por su asesoría legal.

Además, la Fiscalía indica que el modo de actuar de los abogados habría sido amenazar a las empresas privadas mediante el bloqueo de vías para forzarlas a que accedan a sus requerimientos económicos.