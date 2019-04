Las Bambas: Asesor de Fuerabamba fue aliado político del Movadef

Minutos antes de entrar a la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, los comuneros de Fuerabamba se detuvieron a exponer una carta que le enviaron al presidente Martín Vizcarra para resolver el conflicto con la minera Las Bambas en Apurímac. El encargado de leer el documento fue Jorge Paredes Terry, quien estuvo acompañado por Gregorio Rojas, presidente de la comunidad.

Paredes Terry es asesor de la comunidad y firma como tal la carta que también lleva la rúbrica de Rojas. Sin embargo, en 2015 fue socio político del fallecido Manuel Fajardo, uno de los fundadores del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), fachada política de Sendero Luminoso, con quien intentó postular a las elecciones de 2016.

La aparición pública de Paredes en el conflicto Las Bambas inició poco después de la detención de los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, asesores de Fuerabamba que fueron detenidos el pasado 21 de marzo y que cumplen 36 meses de prisión preventiva investigados por crimen organizado y extorsión.

Días antes de la detención de estos hermanos, Paredes Terry entrevistó a Jorge Chávez Sotelo a través de su cuenta de Facebook, el último 16 de marzo. Luego reapareció junto a Gregorio Rojas cuando el dirigente retornó a Fuerabamba para dar a conocer los resultados del primer diálogo con el Gobierno el pasado 31 de marzo.

Paredes Terry inició su carrera en la política como militante nacionalista en 2011. Ese año postuló al Congreso con Gana Perú representando a La Libertad, pero no logró una curul. No obstante, llegó al Parlamento como asesor del ex congresista nacionalista Daniel Abugattás.

En 2013, Paredes fue despedido como asesor de Abugattás por el caso 'gestores', cuando azuzó a la comunidad de Chilca en un conflicto por la construcción de una termoeléctrica. El ex nacionalista decidió entonces renunciar a su militancia y se convirtió en uno de los principales opositores del ex presidente Ollanta Humala.

Dos años después Paredes conformó junto a mineros informales su agrupación Patria Para Todos y se alió al Movadef, representado por Manuel Fajardo, y otros grupos como el Partido Etnocacerista para formar el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (FUDEPP), con el fin de postular a las elecciones de 2016.

Los planes de Paredes se vieron truncados cuando en setiembre de 2016 el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la incripción del FUDEPP como partido político. "Un movimiento que quiere utilizar a la democracia para destruirla, no puede tener cabida", dijo el juez supremo Francisco Távara, entonces presidente del JNE.