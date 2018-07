El integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) , Baltazar Morales , reiteró que no renunciará a su cargo como otros cuatro consejeros y señaló que, en su opinión, no cometió alguna irregularidad al reunirse con el congresista Héctor Becerril .

En declaraciones a América noticias, Morales Parraguez consideró que no se llegó a consolidar un delito de tráfico de influencias porque, en primer lugar, el congresista de Fuerza Popular no lo presionó y, segundo, porque no aceptó la propuesta que le hizo.

"No me presionó. Me dijo cuál era su propuesta y le dije que no y me retiré. No es irregular. Lo irregular hubiera sido que yo hubiera aceptado", comentó Baltazar Morales , al reiterar que dicha reunión sí se llevó a cabo en febrero del 2017 en casa de su colega Guido Águila.

"Se puede hablar con congresistas. Se puede conversar. Eso no es irregular", añadió el consejero.

Baltazar Morales volvió a insistir en que Héctor Becerril , en aquella reunión que habría durado menos de cinco minutos, solo le dijo que el candidato de su bancada, Fuerza Popular, para presidir el CNM era Julio Gutiérrez.

También justificó el no haber denunciado el hecho públicamente por considerar que no tenía pruebas y que su versión no era suficiente. "No lo denuncié por los caminos regulares, pero internamente le dije a mis colegas (en el CNM)", manifestó.

Por estos hechos, la Comisión de Ética del Congreso decidió el jueves 19 de julio abrir una indagación preliminar contra Héctor Becerril . En paralelo, congresistas de Nuevo Perú y el Frente Amplio han presentado acusaciones constitucionales contra el parlamentario de Fuerza Popular por considerar que violó el principio de independencia de poderes.