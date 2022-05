El gobernador de Apurímac es profesor, al igual que Pedro Castillo. Dice que una autoridad debe estar preparada para la gestión pública y aclara que tiene estudios de maestría en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Universidad del Pacífico.

¿Cómo evalúa la gestión del presidente?

Pedro Castillo tiene bastante desconocimiento de la gestión pública. No puede visualizar un plan concertado de desarrollo nacional. Los conflictos sociales vienen minando su gestión y, de verdad, le falta tener una selección de profesionales para gestionar los diversos ministerios y salir adelante en esta caída económica que tenemos. La inflación en abril (anualizada) fue de 7.6%.

Usted está a seis meses de dejar el cargo. ¿Qué ha hecho por Apurímac?

El primer año de gestión ocupamos el primer lugar de inversión a nivel nacional. Hemos tratado de hacer un quiebre (al modelo) de gestión pública en el tema de inversiones. Cerca del 96% de proyectos de inversión pública en mi región son por administración directa. Anteriormente, empresas de otras regiones ganaban las licitaciones. El pueblo miraba la obra y no había crecimiento económico. Ahora tenemos más de 222 proyectos en ejecución. Generamos trabajo, pagamos planilla de construcción civil y adquirimos los materiales de empresas locales. Entonces se ve el crecimiento económico.

Gobernador Baltazar Lantaron

¿Antes no pasaba eso?

Nosotros hacemos una férrea oposición a la Ley de Contrataciones del Estado, que la consideramos obsoleta y de la época de la carreta. Perú Compras es Perú estafa, Perú roba. Tiene que intervenir la Contraloría. Desde Lima dicen que las regiones son ineficientes, pero la ineficiencia está en la Ley de Contrataciones.

¿Cuánto influye Las Bambas en la región?

De nuestro presupuesto de inversiones el 30% es por canon y regalías que vienen de Las Bambas. Para muchas obras ya está asignado ese dinero. Mensualmente por regalías contractuales ingresan 3 a 4 millones de soles al gobierno regional. Cuando se paraliza Las Bambas, ese dinero no ingresa. Entonces, paramos obras porque no tenemos para pagarles a los obreros. Esa es la triste realidad. Este gobierno no tiene una visión amplia e integral del problema de Las Bambas, de Apurímac y del país. Hay muchas empresas emergentes en Chalhuahuacho que han crecido junto a Las Bambas, allí más de 2 mil personas pasarán al desempleo y eso no lo está visualizando el presidente ni el premier.

Aníbal Torres dice que lo pueden secuestrar si va a Apurímac.

Su seguridad se la garantiza el mismo Estado. Qué falacia ha querido imponer. Ha querido evadir su responsabilidad y funciones para tomar el toro por las astas y sentarse en Apurímac en una mesa de diálogo importante para nosotros.

¿Cuál cree que es la verdadera razón de su ausencia?

Él tiene compromisos suscritos en comunidades de Cusco y eso va a generar daño a Apurímac. Ha firmado una resolución ministerial para hacer seguimiento a un cuarto estudio de impacto ambiental a Las Bambas. Y en Cusco se ha comprometido a que dichas comunidades, que están a 200 kilómetros de la mina, también sean consideradas área de influencia directa y, en consecuencia, les correspondería canon y regalías contraviniendo principios constitucionales, legales y normas técnicas. Nosotros le hemos pedido que firme con Apurímac, que el canon y las regalías son intangibles para esta región.

Cotabambas está fuera de control.

Usted le viene hablando fuerte al presidente. ¿Cree que eso ha hecho que se distancie de Apurímac?

En noviembre de 2021 le manifesté al presidente que no pierda el principio de autoridad, respete el Estado de derecho y la seguridad jurídica del país; eran los primeros conflictos. Los demás sectores, transporte y agricultura, han visto la debilidad del gobierno y han dicho ‘paro aquí’, ‘paro allá’, y generan conflictividad. Los alcaldes de Challhuahuacho y de Cotabambas me llamaron para decirme que no llegaba el premier pese a que se había comprometido. ¿Qué es esto? Nos están maltratando, nos están discriminando. Le dije al presidente que tenía que levantar la voz para defender a mi pueblo Apurímac. Estoy exigiendo que Castillo le ordene al premier que vaya a Cotabambas para dar solución a este problema.

Usted ha trabajado con tres presidentes durante su gestión. ¿Qué diferencias encuentra?

Es importante la formación profesional de la persona que tendrá la más alta investidura del Estado. Para tomar decisiones hay que tener un nivel de preparación. El presidente Castillo no está a la altura. Si tiene una debilidad, debe buscar una fortaleza, como poner ministros con trayectoria. Castillo no es solo presidente de Perú Libre, sino de todos los peruanos. Si tuviera ministros con experiencia, la cosa sería distinta. Con Pedro Francke y Hernando Cevallos las cosas caminaban tranquilas. Ahora tenemos problema con el ministro de Transportes, el ministro de Salud, de Energía y Minas, y de Vivienda. El Perú le exige a Castillo tener un gobierno de ancha base.

MÁS DATOS