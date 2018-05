El ex procurador César Azabache cuestionó la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones, que decidió recusar a los tres magistrados que ratificaron la prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia .

La ex defensa del Estado exhortó a la Fiscalía "presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia" para que intervenga en el mencionado caso.

“No estoy de acuerdo con la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones. Una cosa es discrepar con una resolución y otra cuestionar la imparcialidad de los jueces. A mí parecer los jueces no han violado la imparcialidad solo se habrían equivocado. No deben ser removidos” , sostuvo.

La ex pareja presidencial fue liberada el pasado 30 de abril gracias a un fallo del Tribunal Constitucional, que cuestionó la imparcialidad de Octavio Sahuanay, Iván Quispe y María León Yarango, integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional .

"NO SE TRATA DE CUALQUIER ERROR"

En su defensa, Wilfredo Pedraza , abogado de la ex pareja presidencial, manifestó que "no se trata de cualquier equívoco sino de un grueso error motivado por una decisión no adecuada de peligro procesal. Mis patrocinados estuvieron más de 9 meses presos".

“Sí afecta la imparcialidad. La tesis de peligro de fuga nunca fue corroborado con nada. No fue un tema de interpretación dudosa sino de mala administración de justicia de parte del juez ( Richard Concepción Carhuancho ) y de la citada sala”, indicó.

Agregó que si la Fiscalía decide presentar el recurso de casación ellos respetarán los mecanismo que consideren pertinentes. El fiscal Germán Juárez , a cargo de la pesquisa, acusa a la ex pareja presidencial de recibir US$3 millones de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña presidencial del Partido Nacionalista de Humala, en 2011.