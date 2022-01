La incertidumbre que ronda el Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional desde hace varias semanas parece haber llegado a su punto más álgido, impulsado por un silencio cómplice del presidente de la República, Pedro Castillo. El último viernes, ante la situación insostenible por la falta de respaldo en las pugnas con el comandante general Javier Gallardo, el ministro Avelino Guillén finalmente decidió dar un paso al costado y presentar su renuncia irrevocable.

Pero Castillo actúa como si no le importase lo que ocurre en una de sus carteras claves ni se esfuerza en disimular. Fuentes del sector Interior confirmaron ayer a Perú21 que, desde que presentó su dimisión, el jefe del Estado no ha dialogado con Guillén. No le ha comunicado si acepta su renuncia y, mucho menos, si le ratifica su confianza.

Lo que sí es seguro es que con la renuncia de Guillén los cambios en la Policía Nacional que acentuaron la crisis —en medio de denuncias de presunta corrupción— tendrán que seguir a la espera para hacerse efectivos. Según explicaron ayer las fuentes, para que las modificaciones propuestas por Gallardo (ver recuadro) se concreten, las respectivas resoluciones deben contar con las firmas tanto del presidente de la República como del titular de Interior.

Así las cosas, Avelino Guillén, que sigue todavía en funciones hasta que se acepte su renuncia, ya dejó en claro que no aceptará los cambios impuestos por Gallardo.

Es decir, el mandatario —que con su silencio ha respaldado al jefe policial— tendrá que buscar y hacer jurar a un nuevo ministro a su medida (y la de su comandante general) que acepte los cambios para que estos recién se puedan materializar.

En ese trecho, Castillo se toma su tiempo. Ayer estuvo temprano recorriendo el puerto de Huarmey (Áncash) y luego los puertos de Supe, Huacho y Chancay, dialogando con pescadores artesanales y autoridades locales. Ni una palabra de la crisis que azota la cartera del Interior y que mantiene en vilo al cuerpo policial.

Anoche, en entrevista con EpicentroTV, Guillén señaló que su renuncia “es de carácter irrevocable” pues esperó durante dos semanas una respuesta de parte de Castillo ante la controversia.

“Su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo a la posición del señor comandante general”, dijo el ministro. “Porque hay silencios que expresan posiciones”, agregó.

En el Consejo de Ministros

En el gabinete, aunque se reconoce la trayectoria de Guillén, prácticamente se ha preferido no tomar partido en esta crisis, al menos no públicamente.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo ayer en RPP que “es una pérdida la salida de Avelino Guillén”, a quien calificó como “una persona absolutamente respetable”.

“Espero que la decisión de su reemplazo tenga la idoneidad y la calidad que ha mostrado el doctor Avelino Guillén y que también estas denuncias sobre conflictos de intereses internos en la Policía se aclaren rápidamente, se tomen decisiones muy firmes para mantener el honor y la transparencia que necesitamos en la Policía”, apuntó. Pero remarcó que era una decisión del presidente.

VIDEO RECOMENDADO:

Avelino Guillén presentó su renuncia como ministro del Interior El costo de las PETROmañas pedido de impedimento de salida del país de Hugo Chávez en vilo Fiscalía anticorrupción solicitó hace tres semanas que Hugo Chávez no pueda salir del país, pero juez aún no fija fecha para la audiencia. Además Pedro Castillo cumple medio año en el gobierno sin haber trazado una hoja de ruta que permita conocer sus objetivos para el quinqueno. También PJ decidió las medidas contra los responsable por el derrame de petróleo en Ventanilla. Y HOY Perú se enfrenta a Colombia, por las eliminatorias rumbo a QATAR 2022.