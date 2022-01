El exministro del Interior Avelino Guillén reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, tenía pensado cambiarlo de dicha cartera y nombrarlo como nuevo titular de Justicia y Derechos Humanos en vez de Aníbal Torres.

En declaraciones al portal Epicentro TV, señaló que iba a hablar con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sobre el tema, pero la cita se suspendió luego que la primera ministra diera positivo al COVID-19.

“Íbamos a tener una reunión presencial, pero surgió el problema de la premier que determinó su descanso médico y tuvimos una reunión por Zoom ese mismo día (martes) y después de la presentación de la carta de renuncia hemos hablado por WhatsApp también”, expresó.

“Nosotros hemos tenido varias reuniones, en las primeras sí me pidió que no tome ninguna decisión, que lo piense con detenimiento, pero en la última vez que conversamos vía Zoom ante la demora ostensible en una respuesta, ella solamente escuchó mi decisión”, añadió.

Guillén Jáuregui detalló que cuando Vásquez Chuquilín conversó con Castillo Terrones, el mandatario le adelantó que estaba pensando en cambiarlo a la cartera del Minjusdh, pero aclaró que él no iba a aceptarlo.

“Cuando el presidente le dijo que estaba pensando en desplazarme a otra cartera, al sector de Justicia, la premier creo que le dijo que eso yo no iba a aceptar, yo le había adelantado eso. Le dije que de ninguna manera”, subrayó.

“Esa era la solución de él, pero la premier le dijo: ‘eso el señor Guillén no lo va a aceptar de ninguna manera’. Entonces le dijo algo así como: ‘yo lo voy a convencer’. Nada más. Pero no me convocó”, sentenció.

Avelino Guillén también confirmó que presentó su renuncia al cargo ante el presidente Pedro Castillo y aclaró que la misma tiene el “carácter de irrevocable”.

Refirió que esperó durante dos semanas la respuesta de Castillo Terrones sobre su pedido para remover al comandante general de la PNP, Javier Gallardo, pero no recibió respuesta alguna.

“Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional”, expresó.