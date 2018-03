Avelino Guillén: “PPK debe responder por aportes de Odebrecht”

Es imposible que Jorge Barata pueda mentir, asegura el ex fiscal Avelino Guillén. Aclara también que hay pruebas de cada dicho del ex ejecutivo. La Fiscalía peruana las está demandando a su par brasileño, además Odebrecht tiene todo lo que salió de la catedral del dinero ilícito: el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE).

Marcelo Odebrecht dijo cuando lo interrogaron: “Jorge Barata sabe”. ¿Lo demostró en sus declaraciones ante los fiscales peruanos?

-Sí. Dio importantes declaraciones que no brindó Marcelo Odebrecht. Este disponía y ordenaba, pero la ejecución correspondía a los representantes de Odebrecht en los diferentes países, en el Perú a Barata y posteriormente a Boleira. Ellos efectuaron las actividades delictivas: sobornos, pagos de coimas a funcionarios y políticos, y también entregaron dinero como aportes de campaña. Barata ha dado precisiones de los montos de las campañas electorales a varios candidatos.

Barata no se refirió a contratos como Interoceánica, Tren Eléctrico, Gasoducto.

-La Fiscalía cometió un error estratégico dividiendo los procesos en dos segmentos: lavado de activos, que ve los aportes de campaña, a cargo de los fiscales Germán Juárez y José Pérez. Y los sobornos, licitaciones, contratos, que son investigados por el equipo especial que ve actos de corrupción, liderado por el fiscal Hamilton Castro. Cuando los fiscales quisieron interrogar a Barata sobre corrupción, su abogado, Carlos Kauffmann, se opuso a que se toquen esos temas. En este último interrogatorio solo se abordó lavado de activos (aportes de campaña).

¿Por qué esta estrategia errada de la Fiscalía? Es claro que es un solo tema.

-La ciudadanía está insatisfecha porque no se interrogó nada sobre temas de corrupción, no correspondía. La Fiscalía debió formar un solo gran equipo investigador.

¿Como en Brasil?

-Sí, donde hay más de cien fiscales, llamados procuradores, que ven todos los hechos de corrupción perpetrados por las empresas brasileñas, es un solo equipo de fiscales. No hay disputas ni celos por los casos. Es un grupo que va conociendo todos los hechos. Era lo ideal para el Perú.

¿Tenemos una estrategia de feudos?

-La Fiscalía optó por eso. En el caso Toledo es claro, un solo gran hecho se dividió en dos investigaciones: Ecoteva e Interoceánica (Lava Jato). El problema se verá cuando se tramite el cuaderno de extradición. Probablemente, Toledo argumentará persecución política porque hay varios procesos.

¿El Ministerio Público de Brasil informa más a la opinión pública nacional e internacional?

-Hay mayor transparencia. Están sujetos permanentemente al escrutinio y control de la opinión pública, lo que genera que esta los respalde activamente. Esa es la fortaleza de los fiscales brasileños y de ahí viene su éxito.

En Brasil, Barata está sujeto a la delación premiada. ¿En el Perú es aspirante a colaborador eficaz o testigo?

-Nuevamente hay una división. En los casos de lavado de activos (aportes de campaña) tiene la condición de testigo, como tal declaró en Brasil, bajo las reglas de cooperación internacional. En los casos de corrupción, a cargo del equipo del fiscal Castro, es aspirante a colaborador eficaz.

¿Puede mentir, ser impreciso entonces?

-En Brasil tiene la condición de delator premiado. Próximamente se dictará una sentencia sobre su caso. No puede mentir. Está obligado a decir la verdad ante fiscales de otros países. Así se lo recordó el fiscal brasileño. Si la Fiscalía brasileña le detecta una falsedad, puede plantear que le levanten la condición de delator premiado y que tenga una condena efectiva, ir a la cárcel. Barata no ha estado ni un día en prisión. Por eso el testimonio brindado es muy sólido.

En el Perú se le respetaron sus bienes, le levantaron cargos.

-Barata planteó exigencias acá. Lo que declare en Brasil no puede ser utilizado en su contra, le levantaron el embargo de sus cuentas y propiedades. Antes de la diligencia en Brasil se suscribió un documento de inmunidad firmado por los fiscales peruanos. A cambio de eso tiene que decir la verdad.

¿Tiene que mostrar papeles? El presidente dijo: “No nos han presentado papeles ni dicho nada”.

-El presidente sabe muy bien que Barata no tiene en su posesión ninguna prueba. Los ejecutivos de Odebrecht, por disposición de Marcelo Odebrecht, se han acogido a una delación corporativa. La documentación sobre lo que declaran la tiene la empresa Odebrecht. En el acuerdo suscrito con el Perú, esta se ha comprometido a entregar en breve plazo todas las pruebas de lo declarado por Barata. Se puede corroborar con los documentos sobre los pagos que existen en el Departamento de Operaciones Estructuradas, Caja 2, así como los registros telefónicos y correos enviados.

¿Se refiere a los sistemas My web day y Drousys?

-Claro. Los programas informáticos My Web Day y Drousys sobre pagos y comunicaciones de Odebrecht están en poder de los procuradores brasileños. Luiz Mameri, responsable del departamento de sobornos, conoce de los pagos. La información la tiene Odebrecht a través de sus diversas dependencias. Y va a llegar al Perú en uno o dos meses.

¿Existen pruebas entonces?

-Por supuesto. Es erróneo decir que no existen. Los aportes de campaña eran el primer paso del programa delictivo de Odebrecht. Aseguraban el éxito en las licitaciones donde intervenía para posteriormente obtener ganancias astronómicas a través de sobrecostos y adendas. El dinero para las campañas viene de la Caja 2. Es ilícito y proviene de actividades ilícitas, configurándose el delito de lavado de activos, como se le imputa a Humala. También se usaba para corrupción: coimas, sobornos.

¿El vínculo de PPK con Odebrecht es de puerta giratoria, les facilitaba normas desde el poder y las empresas del presidente ganaban consultorías?

-Él tiene que responder por los aportes de Odebrecht a la campaña de 2011 y sobre el haber estado en ambos lados del mostrador, en lo privado y lo público. Aún no se ha interrogado a Barata sobre esto. Probablemente será en abril porque Sepúlveda declarará el 5 de marzo ante el fiscal Castro. Actualmente se está realizando la pericia contable entre los auditores de la Fiscalía del presunto desbalance de las empresas, de los ingresos del señor Kuczynski y de las personas más cercanas a él. Concluido esto se interrogará al presidente. También declarará sobre el probable conflicto de intereses. Sus empresas brindaban asesoría a Odebrecht y esos proyectos eran aprobados cuando PPK desempeñaba función pública. Debe explicarle al país.

¿Y si ese dinero no salió de la Caja 2, del DOE?

-Marcelo Odebrecht dijo que les hacía consultorías y que dio conferencias remuneradas a la empresa. No precisó con qué dinero se le pagó. Hay que ver hasta qué punto se materializaron las consultorías. Ellos disfrazaban pagos como conferencias, consultorías y servicios profesionales. Eso está claro.

¿La Fiscalía aceptará la defensa de la muralla china entre las empresas de PPK y su actividad pública?

-No creo. Esa división parece que no se da. El señor Kuczynski tenía la habilidad de promover medidas e instrumentos financieros, bonos desde la actividad privada, recibiendo dinero por ello. Y esto se aprobó cuando él estuvo en el Ejecutivo. Es una muralla de vidrio. La Fiscalía debe esclarecer si hay conflicto de intereses y ver si se ha cumplido con el pago de impuestos. También establecer quién es el propietario de First Capital, al parecer fue creada por PPK y no por Sepúlveda.

¿El fiscal Hamilton Castro puede ser presionable o complaciente con el jefe de Estado?

-Él tiene una estrategia. Con la declaración de Sepúlveda, la Fiscalía puede interrogar a fondo a PPK.



¿El fiscal Castro debió interrogar a Barata?

-Para mí, sí. Fue un error. Barata tiene su tiempo y sus estrategias. Castro no necesitaba tener todo el arqueo. Barata estaba dispuesto a hablar. Luego podía tomarle la declaración a Kuczynski. El Ministerio Público es uno solo. El fiscal Castro le debe una explicación clara al país de por qué no estuvo en Brasil.

Para el caso de lavado de activos/campañas, Barata señaló que el dinero fue recibido por Susana de la Puente. Ella lo desconoce.

-Considero que la declaración de Barata es verdadera. Debe verificarse ciertamente por la Fiscalía. Barata señaló que tiene registros telefónicos de las comunicaciones que sostuvo con la señora De la Puente. Me parece que Barata declaró que él entendía que el presidente conocía de ese aporte para la campaña electoral. Por qué tendría que mentir Barata, sería suicida para él, la delación premiada se acaba.

¿Es delito si los aportes electorales vienen de la DOE, Caja 2?

-Sí. El gran debate que se dará en el juicio oral es conocer si quienes recibieron intuyeron o no que el dinero venía de actividad ilícita. Además, no lo declararon ni informaron a la ONPE. Fue clandestino, sin recibo. No se utilizó el sistema bancario. Todo hace pensar que era una entrega ilegal. La situación es bien delicada para ellos.

De Keiko Fujimori, Barata dice que es inescrutable y que le dio un millón de dólares a Jaime Yoshiyama y a Pacho Bedoya y US$200 mil a la Confiep para la campaña de Keiko.

-Señaló que en la primera vuelta el aporte fue de U$500 mil, dando la dirección de un empresario fujimorista. En la segunda vuelta entregó un aporte más porque Humala crecía. Por eso la anotación “Keiko, aumentar 500”. El aporte de US$200 mil se ha corroborado también. Fiscalía fue a la Confiep. Esta aceptó que aportaron US$2 millones para impedir el triunfo de Humala. Ese millón no ha sido declarado, es el mismo delito que Humala. Lo introducen como donación. La familia de Yoshiyama ha aportado un millón de soles.

Trescientos mil dólares. Barata dijo que no tiene documentación.

-No es tan cierto porque los aportes de campaña vienen de la Caja 2 y de ahí hay registros de salida. Está encriptado, pero la Fiscalía ha pedido la información, los documentos de Suiza pueden demorar, la de Brasil, no.

¿A quién involucra, a Fuerza Popular o a Yoshiyama? Keiko no fue mencionada.

-La investigación es a Keiko Fujimori por lavado de activos, al igual que todos los ex candidatos. Veremos si les determina o no responsabilidad penal.

La Confiep afirma que no hizo campaña.

-En el fondo y en la forma, la campaña de la Confiep fue un apoyo a Keiko.

Barata dice que le dio a Luis Alva Castro U$200 mil. Alan García también dijo no saber.

-Se debe seguir la ruta del dinero, cómo salió de la Caja 2 y las declaraciones de los intermediarios. Salvo en el caso de Humala, Odebrecht usaba intermediarios o engranajes para enviar el dinero. Hay que ver si el candidato estaba en capacidad de saber de esos aportes económicos.

Susana Villarán también se defiende.

-Su caso es más grave. Cuando le entregaron los US$3 millones era alcaldesa, funcionaria pública. También el publicista Raymundo Serra admitió que recibió dinero de Odebrecht para la campaña por el No, además lo pidió, fue a su solicitud y hubo incremento de los peajes. El delito es corrupción de funcionarios. Hay cuentas en Andorra de funcionarios del círculo de Villarán. Su proceso –como la mayoría– no avanza, hay mucha lentitud. La Fiscalía debería rendir cuentas ante la ciudadanía.

Cada cierto tiempo.

-Por lo menos una vez al mes, como en otros países. Los fiscales generales dan cuenta de los avances de todos los procesos y son objeto de escrutinio de la prensa que pregunta sobre todos los casos, fiscalizando.

¿El caso de Humala está resuelto?

-Con la declaración de Barata y la documentación que va a enviar –según he conocido, parte ya llegó a Fiscalía–, ya se inicia la redacción de la acusación. Hay desbalance patrimonial, informes de Inteligencia Financiera, las agendas.

¿Cuál es la pena para lavado de activos?

-Entre 8 y 15 años de prisión. Parece que el fiscal Pérez abrirá investigación a los mencionados por Barata.

"ACÁ LO IMPORTANTE ES CONOCER LA VERDAD"

El nuevo decreto anticorrupción plantea la colaboración eficaz de las empresas.

Me parece acertado. Lo importante es asegurar el pago de la reparación civil.

Más allá de los líos políticos entre ellos, ¿la comisión Lava Jato hace un trabajo adecuado?

-Ha obtenido documentación importante, enviando un número de solicitudes y requerimientos. Eso es positivo. La información financiera y tributaria que maneja debe compartirla con la Fiscalía.

¿La chotean?

-Espero que en el futuro haya un diálogo más alturado. Acá lo importante es la verdad, que el país pueda conocerla. No debe haber celos, tiene que haber colaboración entre instituciones tutelares. El Congreso también puede aportar con dispositivos legales para combatir la corrupción. Y la Fiscalía brindarle información de primera mano.

DATOS

- Avelino Guillén Jáuregui estudió la carrera de Derecho en la Universidad San Martín de Porres.



- Ingresó al Ministerio Público en 1981. En dicha institución, ocupó todos los cargos de la carrera fiscal y renunció en 2011, cuando ocupaba el puesto de fiscal superior.



- Como fiscal, Guillén estuvo encargado de sustentar la acusación contra Alberto Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos.



 - En 2009, recibió el Premio Nacional Ángel Escobar Jurado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.