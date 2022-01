El exministro del Interior Avelino Guillén reveló que existe una “guerra permanente” entre los asesores del presidente Pedro Castillo, a tal punto que ha conllevado a la formación de “camarillas” y “gabinetes en la sombra”.

En declaraciones al portal Epicentro TV, indicó que se trata de asesores “de diversas tendencias” que están en una “escamaruza permanente”, a tal punto que se trataría de una “guerra sindical” en Palacio de Gobierno.

“De acuerdo a lo que yo veo, (los asesores) no aportan. Es una guerra permanente entre ellos. Los veo de vista, no los conozco. Hablan de diversas tendencias, sectores y entre ellos están en una escamaruza permanente. Es una guerra sindical en Palacio y ahora se está expresando con la denuncia contra el señor (Carlos) Jaico (secretario del Despacho Presidencial). Eso no puede continuar así, eso tiene que acabar”, expresó.

“Cuando me refiero al manejo sindical es atizar permanentemente las disputas internas, la formación de camarillas, de grupos en todo nivel y eso impide un mejor trabajo, un mejor desenvolvimiento, porque si estamos formando grupitos que nos estamos acatando permanentemente, formando gabinetes en la sombra, atizando eso, no dando estabilidad ni respaldo a sus ministros, ¿con qué motivación va a trabajar usted?”, agregó.

Por ello, Guillén Jáuregui le aconsejó a Castillo Terrones “saber escuchar” y cambiar a todo su equipo de asesores, “escogerlos bien”, además de “establecer metas, comunicar bien a la sociedad” y dejar de “pensar que el Perú no es un sindicato”.

“El Perú no se puede manejar como un sindicato, debe olvidarse de eso, ya no estamos en campaña electoral. Tenemos enormes retos que asumir”, subrayó el extitular del Mininter.

“Al Gobierno le falta definir un rumbo, qué es lo que quieres hacer. Usted le pregunta eso al señor presidente y espera una respuesta, yo también espero una respuesta, qué es lo que buscamos”, sentenció.