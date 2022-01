El exministro del Interior Avelino Guillén reveló que desde el 14 de enero ya no ha habido oportunidad de tratar en privado con el presidente de la República, Pedro Castillo, mucho menos en reuniones privadas.

En declaraciones al portal Epicentro TV, detalló que le pidió al mandatario una cita para tratar “asuntos urgentes” del sector Interior, pero nunca recibió una respuesta, por lo cual decidió presentar su renuncia irrevocable.

“Desde el 14 (de enero) ya no ha habido oportunidad de tratar en privado sobre ese tema, solamente en Consejo de Ministros, pero ya no ha habido reuniones en privados. Le pedí cita estos últimos días para tratar asuntos urgentes del sector Interior y le dije que estaba atento a la convocatoria, a la fecha y hora, y no ha habido respuesta. Ya son dos semanas de evaluación, esto determinó que presentara mi renuncia”, expresó.

“Usualmente siempre he tenido reuniones con el señor presidente, las citas las coordinaba directamente con él vía WhatsApp. Siempre me ha recibido de inmediato. Estuvimos intercambiando algunas ideas, pero allí le pedí formalmente la necesidad de una reunión y no me contestó. Eso habrá sido hace una semana aproximadamente, el sábado pasado (22 de enero)”, añadió.

Avelino Guillén confirmó que presentó su renuncia al cargo ante el presidente Pedro Castillo y aclaró que la misma tiene el “carácter de irrevocable”.

Refirió que esperó durante dos semanas la respuesta de Castillo Terrones sobre su pedido para remover al comandante general de la PNP, Javier Gallardo, pero no recibió respuesta alguna.

“Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional”, expresó.

