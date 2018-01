Avelino Guillén: "Numerosos testimonios sindican directamente a Ollanta Humala"

A siete meses de reabrirse la investigación del caso Madre Mía 1 , nuevas pruebas complican la situación del ‘Capitán Carlos’, a quien hoy reconocen como Ollanta Humala . En diálogo con Perú21, el ex fiscal Avelino Guillén analiza el avance de la pesquisa y señala que hay indicios suficientes para incorporar al ex presidente en este caso.

La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial de Terrorismo y Derechos Humanos, a cargo del fiscal Luis Valdivia, elabora el informe del caso Madre Mía con el fin de que la Corte Suprema de Justicia reabra la investigación. ¿Qué opina?

En virtud de las nuevas evidencias que ha logrado obtener el fiscal Valdivia, como los testimonios de los soldados que ratifican que actuaron por orden del ‘Capitán Carlos’, corresponde que sea valorado por la Segunda Fiscalía Suprema Penal, quien tiene que plantear que se reabra el caso ante la Sala Suprema Penal.

¿Hay suficientes elementos para que el pedido fiscal prospere?

Hay numerosos testimonios de los soldados y de familiares de las presuntas víctimas que sindican directamente a Humala. Además, los audios interceptados al cabecilla senderista ‘Artemio’ también han sido reconocidos por el ex presidente. Esas conversaciones telefónicas permiten determinar que hubo compra de testigos para que cambien de versión y no acusen a Humala.

Si los testigos sindican a Humala, ¿por qué la Corte Suprema archivó la investigación Madre Mía en 2009?

El fiscal superior Víctor Cuba, quien estuvo a cargo de la pesquisa en esa época, consideró que no había elementos para sustentar una acusación contra Humala. En esa época, hubo cambio de versiones y en consecuencia la Fiscalía concluyó que no contaban con un sustento probatorio.

Y ahora, ¿cuál es el panorama fiscal?

Ahora, esos testigos que cambiaron de versión han manifestado que fueron inducidos a cambiar su testimonio a nivel fiscal. Ahora hay nuevas evidencias. En 2009, debió prevalecer la versión originaria de los testigos, las otras fueron sospechosas. Tampoco se determinó quién era el ‘Capitán Carlos’. Ahora no hay duda de que es Ollanta Humala Tasso.

La defensa de Humala asegura que su patrocinado no estuvo el día de la desaparición de Natividad Ávila y Benigno Sulca.

Los diversos testimonios que han sido difundidos en la prensa, en la Fiscalía y en el Congreso acusan a Humala de estar implicado en las muertes de Madre Mía. Incluso, Carmen Ávila, hermana de Natividad, relata que le fue a increpar al ‘Capitán Carlos’ cuando su pariente desapareció. La versión de la defensa se discutirá en la investigación judicial. En todo caso, esa defensa no es un elemento para evitar que se reabra la investigación a Humala. Este caso es de extrema importancia, no olvidemos que se trata de acusaciones a un ex presidente de la República.

Cuando el documento de Valdivia llegue a la Corte Suprema de Justicia, ¿cuánto tiempo demoraría en decidir si se reabre la pesquisa o no?

Se tiene que convocar a una audiencia donde ambas partes debatirán (Fiscalía y abogado de Humala) ante la Cuarta Sala Penal de la Corte Suprema su posición. Eso sería un procedimiento relativamente rápido, a más tardar dos meses.

¿Tiene conocimiento de los avances en el caso Madre Mía 2, a cargo de la fiscal Edith Chamorro?

Tengo información de que ya culminó la etapa de investigación preparatoria y para eso tiene que identificar a los presuntos responsables de estos hechos. Entiendo que Humala también será comprendido por las otras muertes en la base militar Madre Mía.