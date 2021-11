El titular del Ministerio del Interior, Avelino Guillén, consideró que “muchas veces” los parlamentarios hacen mal uso de sus facultades legislativas para solicitar “por cualquier cosa” informes o citaciones a representantes del Ejecutivo a fin de que responder sobre determinado tema.

“Muchas veces los congresistas por cualquier cosa piden informes, convocan, y eso es una suerte de distracción de las tareas urgentes a realizar. La actividad política debe concentrarse en construir mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Muchos consideran que hacer política es destruir al adversario, impedir que tenga éxito en la labor que se le asigna, y el perjudicado será el país porque no se va a avanzar... Vivimos en una guerra interna. Participamos en democracia, en una elección, perdemos y pedimos vacancia, y al que ganó lo hostilizamos para que fracase y se derrumbe. ¿Eso es democracia?”, lamentó Guillén en diálogo con La República.

Además, el ministro remarcó que a su entender la vacancia presidencial por incapacidad moral, establecido en el artículo 113 de la Constitución, “es subjetiva”. Exhortó “respetar el sistema electoral” y los resultados que proclamaron a Pedro Castillo como jefe de Estado.

“La democracia se refleja en la elección y en el respeto a las alternativas diferentes de uno, en la renovación de la política, en la construcción de mejores condiciones de vida, pero aquí se utiliza el término vacancia como si dijera “buenos días”. Democracia es saber respetar el sistema electoral, los resultados, la voluntad popular”, manifestó.

“El presidente, que es elegido por la mayoría, así sea por uno o dos votos, tiene legitimidad, y no puede ser reemplazada por los votos en el Congreso sin ningún sustento. Vacancia por incapacidad moral es subjetivo: ¿Por qué no me gusta?, ¿Por qué es campesino? Tenemos que aprender a respetar. En Perú están emergiendo formas de hacer política usando la violencia y eso no está bien”, agregó.

Avelino Guillén pide que ascensos en PNP sean con “transparencia, rigurosidad y honestidad”

El último viernes 12, Avelino Guillén se refirió al proceso de ascensos dentro de la Policía Nacional e instó a que se desarrollen de manera transparente y limpia, además afirmó que no intervendrá de ninguna manera en el mismo.

“Como toda la ciudadanía, espero que la Policía Nacional, sobre todo la corporación de generales (a cargo de los ascensos) esté a la altura de las exigencias de la sociedad. Aquí no se trata de luchas internas”, aseveró en declaraciones a Ideeleradio.

