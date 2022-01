Durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso, el ministro del Interior Avelino Guillén se refirió a las tensiones entre su sector y la Policía Nacional, y confirmó dicha situación advertida por Perú21. Dio a conocer que el comandante general de la PNP Javier Gallardo intentó retirar al jefe de la Dircote, Óscar Arriola.

Guillén nuevamente reafirmó no estar de acuerdo con la lista de cambios presentada por Gallardo para retirar de sus cargos a jefes policiales de direcciones claves que son reconocidos por su experiencia y trayectoria en la institución.

“El ministro del Interior es responsable de las políticas de combate al delito y de seguridad ciudadana, son su responsabilidad. Por consecuencia, tiene injerencia también en los documentos que se presentan ante el presidente de la República y tiene que buscar que los mejores policías trabajen en las unidades policiales de mayor responsabilidad. El ministro del Interior no puede ser una mesa de partes de un jefe policial, porque la asignación de cargos no ha sido planteada por el alto mando de la Policía, sino por una sola persona. El ministro del Interior no es un conserje del jefe policial para llevarle documentos al presidente. Tengo el deber ético de ilustrar al presidente sobre a quiénes se les está promoviendo para determinados cargos”, manifestó

Guillén también reveló que él se opuso a que se pase al retiro a “buenos” jefes policiales, como Óscar Arriola, titular de la Dircote.

“En la Policía todos se conocen. Uno sabe quién es buen policía y mal policía. Lamentablemente, en la Policía también existen algunos bolsones de corrupción y eso todavía no se ha atacado. Es una tarea pendiente y nadie dice nada sobre eso. Tengo confianza en la Policía y respaldo al buen policía. Cuando hubo el intento de que pasen al retiro a los mejores de la Policía, yo he rechazado eso firmemente. Sabiendo quiénes son, tenía la obligación moral y ética de defender a los mejores policías, como por ejemplo al jefe de la Dircote”, sentenció.

