Avelino Guillén: "Es un grave error de Chávarry pretender politizar" el caso de Keiko Fujimori

El ex fiscal Avelino Guillén pone bajo la lupa al titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, y sus últimas declaraciones altisonantes contra el fiscal José Domingo Pérez,a quien acusa, sin presentar pruebas, de coordinar con el gobierno de Martín Vizcarra para "tapar la investigación sobre el caso Chinchero".

En entrevista con Perú21, Guillén afirma que el fiscal de la Nación pretende politizar el proceso judicial a Keiko Fujimori y advierte que líderes políticos como Alan García pretenden usar ese equivocado argumento poniendo al país en una situación "extremadamente delicada".

¿Cuál es su opinión sobre el tuit de Pedro Chávarry acusando al fiscal Pérez de coludirse con el gobierno en su contra?

Es un grave error del fiscal de la Nación, está pretendiendo politizar un procedimiento judicial. Este es un requerimiento de prisión preventiva que ha sido tramitado rigurosamente de acuerdo al debido proceso. El juez Carhuancho, en varios pasajes, menciona al fiscal de la Nación y señala cómo el interés de la red delictiva, expresado a través del chat La Botica, era tenerle controlado, hacerle ver que ellos tenían la última palabra en las denuncias constitucionales en trámite. Lo que ha hecho Pérez es plantear una reflexión ante esa grave situación; la respuesta de Chávarry es absolutamente desproporcionada.

¿Chávarry da lugar a que se politice el proceso judicial a Keiko Fujimori?

No entiendo por qué se pretende politizar un trámite judicial y dar argumentos para que los políticos señalen que es un acto de venganza, de persecución política. Este es un proceso estrictamente judicial, se tiene que mantener en ese orden y las decisiones de los jueces se tienen que respetar. Puedo discrepar de una decisión, pero las resoluciones se acatan. (...) Ha sido un error del fiscal de la Nación responder de forma desproporcionada y no como corresponde a su cargo.

¿Juega en pared con el fujimorismo que ya ha señalado que su lideresa es la primera presa política del país?

No tengo elementos para sostener eso; lo que sí tengo claro es que están siendo utilizados (sus argumentos) por diversos líderes políticos. Hoy (ayer) otro líder (Alan García) viene señalando que se ha dado como una especie de golpe de Estado y esa es una situación extremadamente delicada. (…) No se puede arrastrar un caso judicial y convertirlo en un caso político, es muy delicado, muy peligroso y eso no se debe hacer.

¿Qué es lo que corresponde?

Que la Junta de Fiscales Supremos evalúe esta grave situación, porque la permanencia de Chávarry está siendo bastante cuestionada desde diversos sectores; tiene que evaluarse si conviene o no a la institución su permanencia como fiscal de la Nación. Lo importante es no llevar este tema a un ámbito político porque si un fiscal se convierte en vocero de algunos políticos el tema se desnaturaliza por completo...

¿Cuál es su opinión sobre las reiteradas alusiones de Chávarry al caso Chinchero en el que está involucrado el presidente Vizcarra?

(…) No se puede estar invocando un caso como si fuera un trofeo o instrumento para mis objetivos personales. La investigación se tiene que hacer con reserva, estrategia y esperar el resultado sin interferencia de los actores políticos. Una investigación para que tenga legitimidad debe hacerse con independencia.

¿Debe Chávarry mantenerse al margen y dejar que los fiscales realicen su trabajo en forma independiente?

Por supuesto, el fiscal de la Nación no se puede inmiscuir ni involucrar en la investigación que los fiscales vienen realizando con autonomía e independencia. En la práctica los fiscales están actuando sin tener en cuenta en lo absoluto a la cúpula del Ministerio Público, están realizando un trabajo silencioso y logrando resultados. Yo invoco respeto y consideración al trabajo abnegado que realizan los fiscales que trabajan con independencia y sin ningún compromiso político. Un fiscal se ve involucrado con lo político pierde su esencia, deja de ser fiscal.