El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de acoso agravado en agravio del exfiscal Avelino Guillén.

El fiscal provincial Jhon Huamancayo Zapata, quien está a cargo de la investigación, dispuso las primeras diligencias, entre ellas, que se reciba la declaración del agraviado, a fin de conocer mayores detalles del hecho.

Como se recuerda, un video difundido en las redes sociales muestra los ataques verbales que sufrió el exfiscal cuando abandonaba un supermercado. Allí recibió insultos de grueso calibre de diferentes ciudadanos.

El fiscal provincial Jhon Huamancayo Zapata, quien está a cargo de la investigación, dispuso las primeras diligencias, entre ellas, que se reciba la declaración del agraviado a efectos de conocer mayores detalles del hecho. pic.twitter.com/RLUs134Rh5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 17, 2021

Guillén Jáuregui denunció a los sujetos que lo agredieron verbalmente cuando salía de un supermercado en el distrito de San Borja, hecho que ha sido condenado por ministros, congresistas y diversas personalidades políticas.

En declaraciones al programa “Sálvese quien pueda” de YouTube, Guillén indicó que al parecer los agresores planificaron el ataque dentro y fuera del centro comercial.

“Al parecer estas personas me estaban esperando, me lanzaron insultos, un terruqueo brutal, increpándome varias intervenciones públicas que he realizado. La otra parte de la agresión ocurre cuando me retiraba con mis productos”, expresó.

“Es una amenaza a mi integridad, a mi vida y el hecho de estar terruqueando es una amenaza de muerte”, agregó Guillén, quien informó que decidió denunciar a sus atacantes en la comisaría de San Borja.

“No pensaba tomar ninguna acción, pero esta es la segunda agresión muy fuerte. En julio también fui objeto de insultos muy fuerte en un establecimiento comercial, en el Open Plaza de Trujillo. Allí no hice nada, pero ahora es una cosa muy planificada y es una agresión que está escalando. Acabo de presentar una denuncia ante la comisaría de San Borja”, subrayó.

VIDEO RECOMENDADO

Rubén Rojas víctima de terrorismo: "Siento impotencia que haya personas que alienten el proyecto senderista"