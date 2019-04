Avelino Guillén: "La corrupción en el régimen aprista llegó al más alto nivel de poder" 

En virtud a las recientes declaraciones del exfuncionario de Odebrecht, Jorge Barata, el exfiscal supremo Avelino Guillén afirmó que "la corrupción en el régimen aprista fue sistémica y generalizada" a tal punto "que llegó al más alto nivel de poder".

"Lo que ha declarado Barata revela de manera directa que Alan García estaba plenamente enterado, (...) da a entender que Luis Nava y Miguel Atala eran intermediarios, receptores del pago de sobornos que tenían como destinatario final a Alan García. Al hacer el símil de Nava y Atala con (Josef) Maiman, (Barata) dice claramente que Alan García conocía al detalle de pago de sobornos", comentó.

En esa línea, Guillén, en entrevista con Perú21, manifestó que si bien el exmandatario no puede ser investigado porque la acción penal en su contra se extinguió con su deceso, hay que tener en cuenta que durante su gobierno sí pudo detenerse todo el andamiaje de corrupción que montó Odebrecht.

"(Alejandro) Toledo recibió sobornos hasta 2010 durante el gobierno de Alan García; se pudo haber parado esto en el mismo 2006 cuando García se enteró y quien le contó todo era Maiman que está sujeto a colaboración eficaz. En consecuencia, se pudo haber cerrado esto, se pudo haber denunciado a Odebrecht y si no se hizo es un indicativo sólido de que se buscaba continuar con la conducta delictiva que auspiciaba la empresa", agregó.

Corrupción de Odebrecht

El exfiscal supremo refirió, en otro momento, que si se compara la corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori con la que propició la empresa brasileña Odebrecht, se puede concluir que esta última fue la de mayor gravedad.

"Por los diferentes actores y la duración de estos procesos de corrupción, no tengo dudas de que más grave es el proceso de Lava Jato donde hay casos auspiciados no solo por esta empresa (Odebrecht) sino por otras empresas como OAS; no solo por los montos de dinero sino también porque hay varios expresidentes involucrados; es mucho mas grave que la corrupción de Fujimori", anotó.

Acuerdo de colaboración

Guillén destacó, además, los alcances del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la firma Odebrecht toda vez que, indicó, ha permitido obtener nueva evidencia sobre los casos de Luis Nava, Miguel Atala y Luis Alva Castro, entre otros.

"La documentación del Departamento de Operaciones Estructuradas proviene de Odebrecht. (El acuerdo) es importante, fundamental para el avance de las investigaciones. Ahora ya entendemos por qué algunos sectores hicieron lo indecible para que no se materialice y se llegue a un acuerdo final y hacen lo posible para que no se homologue", apuntó.

Agregó que lo que toca ahora, tras el testimonio de Barata, es corroborar la documentación que proporcione el exdirectivo de Odebrecht.

"Hay que seguir la pista del dinero. Tenemos parte a través de una empresa off shore que se creo en Panamá a nombre de (Miguel) Atala; ahí llegó cerca de un millón 300 mil dólares pero hay otros tres millones de dólares que al parecer fueron entregas en efectivo. Hay que seguir la pista para saber quién fue el destinatario final", concluyó.