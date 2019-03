Avelino Guillén: “Barata ultimaba los detalles de las coimas” [ENTREVISTA]

A pocos días del interrogatorio a Jorge Barata, Avelino Guillén , ex fiscal superior, analiza el panorama del caso Lava Jato y alerta que luego del interrogatorio del ex mandamás de Odebrecht, el panorama político en el Perú será distinto.

¿Barata aportará a las investigaciones del equipo Lava Jato?

Su testimonio es fundamental porque él ultimaba todos los detalles del pago de las coimas a los ex funcionarios peruanos. Es decir, sabe quiénes fueron los destinatarios, los montos que habrían recibido y cómo fue el pago. Los propios colaboradores que dieron su manifestación ante el equipo Lava Jato, en Sao Paulo, han dirigido la respuesta final a Barata.

Los colaboradores brasileño han dado nueva información a las autoridades peruanas.

Hay nueva información fundamental, como las nuevas cifras que Odebrecht pagó a funcionarios peruanos en coimas a cambio de obras. Los montos se han elevado significativamente. Ahora tendrá nuevas líneas de investigación.

¿Qué casos deberá esclarecer el ex mandamás de Odebrecht?

Su línea de declaración se divide en dos segmentos: aportes a las campañas electorales presidenciales y municipales, y lo relacionado al pago de coimas a ex funcionarios a cambio de obras. Tendrá que esclarecer sobre el Metro 1 de Lima, Interoceánica Sur, aportes al ex presidente Humala y otros personajes. En el caso del ex mandatario Alan García, también tendrá que detallar sobre el presunto contrato ficticio por la conferencia que dio en Brasil.

¿Habrá un antes y un después tras la declaración de Barata?

Es probable que se complique la situación jurídica de varios ex funcionarios que están siendo investigados. Se consolidarán las pesquisas con las pruebas que entregará Odebrecht. Todo ello permitirá que las investigaciones pasen a un nivel superior. En el caso de Humala y Toledo se cerrarán las pesquisas. Hay que tener en cuenta que en ocasiones anteriores, Barata ha brindado información de vital importancia ante los fiscales peruanos que ha permitido iniciar numerosas carpetas de investigación por parte de la Fiscalía peruana. Son unas 38 carpetas. En varios de los casos ya hay mandatos de detenciones preventivas.

¿Qué pasa si miente?

Se podría ir hasta la cárcel si miente u oculta información. El proceso de delación premiada en el cual se encuentra en Brasil podría ser revertido. Todas las versiones que él sostenga tienen que estar respaldadas con pruebas.