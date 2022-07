SIN OPCIÓN. Luis Molina de Avanza País, sostiene que se ha afectado el bienestar democrático con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones al excluirlo de la competencia.

¿Por qué exactamente el JNE lo saca de carrera?

El personero legal de Avanza País presenta en la fecha indicada toda la documentación de mi persona, con mi firma y la huella dactilar. Lo presenta y el Jurado Especial señala que una declaración jurada no tiene la huella digital del personero. Eso es inconstitucional; exigir que se tenga la firma digital cuando normalmente el personero se presenta con su código y presenta la copia del original de su firma, no tiene sentido. Lamentablemente, la segunda instancia señala lo mismo. Entonces, por esos formalismos me excluyen, por una firma digital que no tiene sentido y el Jurado lo toma como un documento.

Eso quiere decir que el JNE ha priorizado un formalismo menor frente al derecho de participación que señala la ley y la Constitución.

Todos sabemos que el derecho de elegir y ser elegidos está en la Constitución y en las normas electorales y por un reglamento mal aplicado no se ha debido excluir a ningún candidato. No se puede crear sanciones por reglamento sino por ley. Simplemente es un formalismo y por ese formalismo han excluido a un candidato que no tiene anti votos, que tiene experiencia y que es municipalista como lo soy yo. Pero el JNE ha considerado que por eso se excluye.

En un comunicado de Avanza país se señala que esta decisión del JNE representa un serio riesgo para el bienestar democrático del país. ¿Por qué?

Porque yo soy una opción más para que el votante limeño escoja a los candidatos que están en la lista. Yo estaba en cuarto lugar con una buena opción de seguir avanzando. Tenía estrategia y comenzaba lo más fuerte de la campaña, me frustraron por una cosa ridícula. No entiendo por qué me excluyen, eso limita al limeño a tener varias alternativas. Sobre todo, cuando Lima tiene un caos de transporte tremendo, una inseguridad ciudadana, en fin, esta era la oportunidad.

¿Qué sensación le deja personalmente la decisión del JNE? ¿Cree que el Jurado está politizado?

Realmente creo que el JNE sí está politizado. La sensación que tengo es desagradable y de rechazo absoluto que hayan perjudicado mi plan para Lima, mi plan de gobierno.

¿Cree que se debería cambiar la norma?

Pero por supuesto que sí. Voy a plantear una acción de amparo en el Poder Judicial pero probablemente este recurso va a ser resuelto después del 2 de octubre, entonces, no voy a tener la oportunidad de participar en estas elecciones. Por lo menos quiero dejar un precedente con una sentencia positiva, que diga que este formalismo debe de desaparecer porque perjudica a los que quieren cambiar las cosas.

¿Qué le ofrecía usted a Lima?

Después de la pandemia ha habido una tremenda catástrofe de más de 200 mil muertos. Una persona que se va al seguro social a conseguir una cita, se la dan a los 15 días o al mes. Por eso, mi propuesta era crear 4 hospitales mayores de la Solidaridad. Y entre ellos, un Hospital Mayor con 50 especialidades en el cercado de Lima. ¿Cómo lo iba a hacer en 100 días? Bueno la Municipalidad de Lima tiene un edificio desperdiciado donde tramitan carnés de sanidad. Yo ya tengo experiencia; iba a construir lo mismo en Lima Norte, en Lima Sur y Lima Este. He administrado en la gestión de Lucho Castañeda 41 hospitales de la Solidaridad, ahora, hay solo 37 y quería implementar estos 4 hospitales más. Estos iban a tener farmacias con precios sociales y productos de calidad. También quería implementar clínicas móviles en las zonas periféricas de la ciudad.

¿Qué experiencia de lo que hizo en Miraflores iba a ser trasladada a Lima?

Cuando ingresé a Miraflores, a la semana recuperamos el principio de autoridad e intervenimos el prostíbulo en la Calle de las Pizzas, en la cual había trata de personas, narcotráfico y peperas. Ahí hemos hecho un boulevard. Iba convertir a Lima en una ciudad inteligente como Miraflores; con una alianza estratégica con la Policía para hacer una base de datos de requisitoriados con cámaras lectoras de rodaje y biométricas de reconocimiento facial. Y así, en tiempo real, detener a los requisitoriados.

¿Postulará para la siguiente elección, en 4 años?

Primero voy a apoyar a quien me parezca el mejor candidato (para Lima) con el mejor plan de gobierno. Luego pensaré en presentarme en el Congreso o a la alcaldía de Lima. Creo que con todo el conocimiento que tengo, puedo hacer un buen papel. Pero mientras tanto trabajaré con mi partido Avanza País.

