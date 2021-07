La propuesta de formar un bloque democrático de defensa de la Constitución y del Estado de derecho, representado por una Mesa Directiva del Congreso consensuada, genera respaldo. En declaraciones a Perú21, el congresista por Fuerza Popular Hernando Guerra García sostuvo que su bancada está a favor de una directiva parlamentaria con una agenda “que defienda la democracia y las libertades, la Constitución de 1993 y una economía de libre mercado”

Bajo esa premisa, señaló que Fuerza Popular tiene el “legítimo derecho” de aspirar a la Presidencia del Legislativo y desestimó a quienes, desde distintas tiendas, pretenden vetar una eventual presidencia del Congreso a cargo del fujimorismo. No obstante, recalcó que se trabajará por lograr una lista de aspirantes a la Mesa Directiva en función de propuestas y no de partidos o nombres.

Guerra García, además, añadió que el Legislativo debe ser un contrapeso del Poder Ejecutivo. “Que lo presida una agrupación distinta a la del Ejecutivo no significa que no pueda existir gobernabilidad; al contrario, puede ayudar más de lo que se cree. Desde ese punto de vista, es muy importante que los partidos se definan y digan si creen nuevamente en la defensa de la Constitución y de las libertades. Entendemos que si se alían con Perú Libre no creen en eso y esa es una primera respuesta que darán ante los electores”, comentó.

En la otra orilla, en tanto, fuentes de Perú21 indicaron que es el propio Pedro Castillo quien está tomando la batuta de las conversaciones con sus ocasionales aliados en el Congreso. Para tal efecto, se reunió ayer con el portavoz de Somos Perú, José Jerí, quien –en posterior diálogo con este diario– dijo que se ha reunido ya en tres ocasiones con parlamentarios de Perú Libre para constituir un “frente de gobernabilidad” que tenga como ejes la reactivación económica, la salud y la educación. Agregó que no se ha definido quién presidiría la Mesa y, al igual que FP, indicó que se trabajará en función de propuestas.

DATOS:

- Pedro Castillo se reunirá en los próximos días con los portavoces de las bancadas de Acción Popular, Podemos y Alianza para el Progreso.

- Fuerza Popular, en tanto, ha sostenido reuniones preliminares con Avanza País, Renovación Popular, Podemos y Acción Popular.