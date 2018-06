Augusto Rey: "Paolo Guerrero y yo nos escapábamos para correr olas"

Soñaba con ser político y también jugador de fútbol. Eligió el Derecho y llegó a jugar en la liga de Chorrillos. Hoy es regidor de la Municipalidad de Lima y nuevo columnista de Perú21 . Augusto Rey nos recibe, con su amable sonrisa, en el edificio donde vive, que mira al Lima Golf Club.

Encendemos la grabadora y nos habla desde la intimidad el compañero de colegio de Paolo Guerrero y el niño que conoció al ex presidente Fernando Belaunde. Pero también el político que apuesta por la centroizquierda.

¿Por qué eligió el duro camino de la política?

Encontré en la política una pasión y hallé una forma de abordar los temas que me interesan, que tienen que ver con las ciudades, la convivencia, el interés común. El arte de hacer la política es también administrar las diferencias.

Sin embargo, sobre la mayoría de políticos hay una nube gris.

Lo que veo es muy poca preparación. Existe mucho cortoplacismo, bastante mediocridad. El debate pareciera quedarse constantemente en la superficie.

¿Por qué eligió el Derecho?

Siempre lo entendí como una herramienta que me ha dado un panorama muy amplio para hacer política. Comencé siendo abogado corporativo; sin embargo, duró poco. No me llenaba. Veía el sector público y lo político como un espacio más natural para mí, donde sentía que mis actos tenían un impacto real.

Todos hemos jugado a ser alguien cuando éramos niños. ¿Cómo fue en su caso?

Soñaba con ser político. Veía a los presidentes…

¿Se disfrazaba de alguno?

Del arquitecto Fernando Belaunde. Imitaba a Alan García (risas), sobre todo en su grandilocuencia, en sus gestos de político tradicional, con palabras rimbombantes. Tenía 9 años. Aunque combinaba esa afición con mi vida deportiva.

Me imagino que también soñaba con ser político por alguna tradición familiar.

Sin duda alguna. Por una cercanía con el hijo y el nieto del arquitecto Fernando Belaunde. El nieto era uno de mis mejores amigos. Íbamos a visitar al ex presidente a su casa de San Isidro. He conocido al arquitecto y a Violeta, su esposa. Hablábamos con él. Para mí siempre fue un referente.

¿Qué le impactaba más de Belaunde?

Saludaba amablemente a la gente, que lo reconocía con mucho cariño. Tenía una pausa para explicar las cosas y permitirnos entender ciertos temas a esa edad.

Estuvo en el colegio Los Reyes Rojos. ¿Estudió con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán?

Sí, con Paolo entramos juntos al colegio, en sexto grado. Éramos súper compañeros. Establecimos una amistad muy cercana. En el caso de Farfán, él entró en cuatro de media al colegio.

(Augusto Rey) (Augusto Rey)

¿Cómo era Paolo en esos años?

Un palomilla, pero como todos nosotros. Un excelente futbolista. Muy disciplinado. La única vez que me han castigado durante casi tres semanas sin salir de casa fue porque al salir del colegio, Paolo y yo nos escapábamos para correr olas en la Costa Verde.

Otra de sus aspiraciones fue ser deportista.

Jugué fútbol en la liga de Chorrillos. Lo hacía de defensa. Pero era más esfuerzo que talento. El equipo se llamaba Association Football Club y nuestro padrino era el cocinero ‘Don Pedrito’. Hasta tenía mi carta pase (risas), que la tuve que pagar para poder jugar en la liga de San Isidro. Desembolsé S/100. Mi valor en el mercado era ese (risas).

¿Qué lección dan a los políticos los logros de la selección?

Saber cuándo dejar de lado los intereses personales para dar paso a los intereses colectivos. Jugar en equipo. Ese momento será determinante para generar un cambio en la política. Entender, finalmente, que las ambiciones personales tienen un límite, que es cuando lo colectivo tiene que primar. Las rivalidades políticas llevan a extremos impensables.

Cambiemos de tema. ¿Se reafirma en que confía en la integridad de la ex alcaldesa Susana Villarán por el caso Odebrecht?

Sí, lo he hecho antes y lo sigo haciendo. Me parece que hay un montón de temas que ella tiene que responder y creo que lo viene haciendo. Susana también apostó por mí en su momento y me toca confiar en el proceso que está llevando adelante y que explique sobre los temas que tenga que aclarar.

¿Se considera un político de centro o de izquierda?

Me considero un político de centro izquierda, un progresista. La política en el Perú es conservadora, le teme mucho al cambio, y alguien que esté fuera de ese espectro es considerado un radical. El espectro tiene que ser mucho más grande para generar debates más amplios. Hay que tirar la política más hacia el centro, más hacia la izquierda.

¿Qué pueden esperar los lectores de Perú21 en sus columnas que publicaremos de lunes a viernes?

Sobre todo, información y mucho análisis sobre el contexto nacional, pero con una mirada muy propositiva. Y algo de buen humor. Estamos muy cansados de la crítica sin propuestas, muy acostumbrados a la adjetivización y a la descalificación sencilla. Espero aportar con análisis, crítica y, sobre todo, con propuestas.

¿Qué le diría a su vecino Aldo Mariátegui?

Que me lea y lo disfrute. Que me siga citando, se lo agradeceré. Que siga hablando de mí; yo le deseo lo mejor.