Augusto Baertl: “No podemos normalizar la ilegalidad y el crimen”

El reconocido ingeniero Augusto Baertl habla fuerte sobre la minería ilegal y Petroperú.

¿Qué deja la censura de Rómulo Mucho?

Es aberrante. Sin duda alguna ha tratado de hacer las cosas bien. En mi opinión, ha resistido más de lo que yo hubiera resistido en este gobierno. Es degradante. Creo que el ministro Mucho ha hecho lo que ha podido dentro de un contexto político muy complicado. El hecho que lo hayan censurado demuestra el poder que tiene ese crimen organizado, esa ilegalidad, faltando días para que se venza el famoso Reinfo y sin tener un nuevo sistema de formalización. Se toma esta decisión porque era el ministro solitario que se oponía a esta prórroga.

¿Demoró la Ley MAPE? Se anunció el 28 de julio.

No es así. Desde julio el ministro Mucho viene socializando el proyecto MAPE. Este proyecto era de conocimiento de diferentes instituciones, incluido el Parlamento. No se puede decir que se ha demorado. Ha venido pidiendo opiniones, enriqueciendo el proyecto, que es lo que se debe hacer en un tema tan delicado.

¿Cómo analiza la Ley MAPE?

El Ejecutivo ha presentado esta Ley MAPE para poder formalizar. Yo no le puedo garantizar que va a ser eficaz o eficiente, pero por lo menos es un intento. De lo que conozco, el Parlamento no ha presentado ni evacuado ningún proyecto de ley referido a formalizar lo informal, lo ilegal. Votar a favor de prolongar el Reinfo sin tomarse la molestia de ver cómo poder formalizar a la pequeña minería y a la minería artesanal, es simplemente tomar una decisión en favor de mantener el crimen organizado campante, manejando las instituciones, las personas y las conciencias.

Como expresidente de Petroperú, ¿qué piensa del destino de la empresa?

Lo de Petroperú es una aberración igual. Es ver cómo el dinero de todos los peruanos se festina y se destina a financiar una empresa no solo ineficiente e ineficaz, sino que yo diría corrupta. Como se ha dicho por múltiples gremios empresariales, creemos que las personas que han sido nombradas no son las personas adecuadas, ni a nivel de directorio ni a nivel de la gerencia general. Necesitamos personas técnicas en la materia. No podemos seguir manejando al tuntún la empresa de mayor envergadura del Estado peruano. Tiene inmensas pérdidas. Es una empresa cuasi quebrada. Si no fuera por el respaldo del Estado ya hubiera quebrado. Necesitamos un salvataje, una reestructuración completa de la compañía.

Se anunciaba un cambio con Oliver Stark, pero luego la presidenta reculó.

Creo que en ningún momento el Ejecutivo ha llegado a escuchar al señor Oliver Stark. Al mes de mayo o abril, el antiguo directorio del señor Oliver Stark presentó una serie de medidas que se debían implementar. Le dio dos meses al Ejecutivo, al gabinete y a la presidenta para que puedan pensarlo y darle el respaldo político para implementarlas. Como no se lo dieron, tuvieron que renunciar. Desde mi punto de vista, siempre hubo el deseo de poner al señor Narváez. Entonces, no hay cambio. Al contrario, habrá sido un esfuerzo de Mucho y de Arista, que tímidamente sacaron un dispositivo diciendo que se iba a hacer tal cosa. Pero no se está haciendo y no se va a hacer.

¿Cuánto tiempo de vida le calcula a Petroperú?

Mientras el Estado le siga poniendo dinero puede vivir muchos años, pero a costa de no construirse más hospitales, más escuelas, más viviendas, más agua y desagüe. Los peruanos estamos subvencionando el capricho de los políticos.

La minería ilegal nos ha rebasado. ¿Cómo desandar lo andado?

Bueno, pero eso ya no es un tema de minería. Es consecuencia de la promoción de la ilegalidad. Poco a poco la criminalidad ha ido tomando el control de las diferentes instituciones de la administración del país. Por un lado, hay que hacer cumplir las leyes. Por el otro lado, hay que desarrollar el camino para que la persona o entidad que no se ha formalizado lo pueda hacer. Esa es la labor del Estado. Lo único que podemos esperar es que el Ejecutivo cumpla su tarea.

El Reinfo llegó a su límite, a pesar de la prórroga.

El problema no es el Reinfo. El problema real que tiene el país es la necesidad de formalizar la ilegalidad, la minería artesanal y la pequeña minería. El Reinfo es un intento de formalizar que ha demostrado ser un fracaso. Algo que no ha funcionado no puede ser prorrogado. Hay que encontrar el mecanismo para formalizar. No podemos normalizar la ilegalidad, el crimen organizado que hoy maneja el país. La minería artesanal es algo que hay que promover. Pero hay que promover que ella se adecúe a cumplir ciertas normas. Hay que ayudarla rebajando la valla. Pero de ahí a que esto se convierta en una minería ilegal y criminal… Por Dios, ¿dónde estamos?

