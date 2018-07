En la noche de ayer, IDL-Reporteros y la Unidad de Investigación de El Comercio publicaron tres audios que revela una relación amical entre el congresista Mauricio Mulder (Apra) y el empresario textil Mario Mendoza.

En dichas grabaciones, el empresario solicita al aprista una reunión con sus esposas para el jueves 19 de abril, y le pregunta si conoce a la ministra de la Mujer, Ana María Mendietta.

Cabe anotar que Mendoza ha aparecido en otras conversaciones en las que se manifiesta un explícito tráfico de influencias con el renunciante presidente de la Corte Suprema del Callao, Walter Ríos.

Otro audio revela que al encuentro también estaba invitado Guido Aguila, ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), quien no podía asistir por motivo de viaje, pero que el aprista dijo que podían esperarlo.

A continuación, extracto de los tres audios difundidos por IDL-Reporteros y la Unidad de Investigación de El Comercio:

Audio I

Mendoza: ¿Cuándo tienes tiempo para comer con las señoras en ‘La Gloria’?

Mulder: Ah... tendría que consultarte pues, a ver... ¿sería la semana que viene?

Mendoza: Claro, tú dime el día.

Mulder: Puede ser jueves o viernes, ¿no?

Mendoza: Jueves preferible.

Mulder: Jueves.

Mendoza: Jueves, ¿no?

Mulder: Ya, sí.

Mendoza: En principio quedamos el jueves.

Mulder: Ya, en principio quedamos el jueves, cualquier cambio yo te aviso.

Mendoza: Oye, averíguame, cómo se llama... este... ¿conoces a la ministra de la Mujer, la que ha entrado?

Mulder: No, sinceramente no, pero sí pues... a quienes la han puesto.

Mendoza: A ver, sino me llamas mañana. De todas maneras quería hacerte una consulta.

Mulder: Ya, maestro.

Audio II

Mendoza: Dime, ¿tú crees que pueda pasar para conversar un ratito contigo por donde estés? ¿En el Congreso? Donde estés.

Mulder: Yo estoy en el Congreso, pero hay un evento internacional. Han venido 200 parlamentarios y voy a estar en la Mesa dentro de cinco minutos.

Mendoza: Ah no, entonces no. ¿Por dónde vas a estar?

Mulder: En el hemiciclo del Porra voy a estar. Ahí voy a estar... será hasta la una de la tarde y de ahí ya... en la tarde me libero.

Mendoza: ¿En la tarde te liberas?

Mulder: ¿Por qué no hablamos a eso de las tres de la tarde y ahí ya...?

Mendoza: Ya pues, nos vamos y tomamos un lonchecito ahí en el Sheraton.

Audio III

Mendoza: Oye, Guido (Aguila) tiene que viajar a Trujillo.

Mulder: Ya.

Mendoza: ¿Y tú has separado el sitio con tu esposa? Si no almorzamos, comemos nosotros no más.

Mulder: ¿Para cuándo habíamos quedado?

Mendoza: Para el jueves.

Mulder: Si quieres esperamos a que él regrese, ¿no?

Mendoza: Ah ya pues, como tú gustes.