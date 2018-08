Continúan los audios de la vergüenza. En esta ocasión, el suspendido juez supremo César Hinostroza aparece en conversación con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo .

En esta grabación, Hinostroza pide al presidente de la FPF que le facilite un terapista de la institución para tratarse una lesión que padece.

El audio fue revelado por Canal N y data del 24 de enero de 2018, según consignan, demostrando que la conversación entre ambos personajes era más que constante.

Aquí la conversación entre César Hinostroza y Edwin Oviedo:

Edwin Oviedo: ¡Doctor, qué honor! Doctito.

César Hinostroza: ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo estás?

EO: ¿Estaba un poquito mal, dice, doctor?

CH: Ah, sí. Jugué un partido ya hace diez días.

EO: Sí, me contaron. Entonces, ¿cómo estás de tiempo mañana, pasado para...?

CH: Me he lesionado tipo Kaká, pues. A Kaká le dio este mismo problema por driblar tres al hilo.

EO: (Risas) Ya, doctor.

CH: Para la terapia quiero, porque...

EO: Por supuesto, doctor. Por supuesto, claro que sí.

CH: ¿Hay médicos traumatólogos en la sede?

EO: Claro, claro. Sí, sí, sí. Ya le dije a Antonio para que Vayas. Ya hemos coordinado.

CH: Sí, yo quería ir por la tarde, más o menos.

EO: A la hora que usted pueda. Coordine. ¿A qué hora?

CH: A las cuatro o cinco. ¿Habrá alguien?

EO: Lo van a esperar, no se preocupe. Lo van a esperar.

CH: En todo caso, de acuerdo mi agenda acá lo voy a ver.

EO: De acuerdo a su agenda. No se preocupe, los chicos están todo el día. Usted me dice.

[EXCLUSIVO] César Hinostroza llama a Oviedo para pedirle ayuda con un terapista de la FPF en nuevo audio ► https://t.co/WAgcNzGC9Ipic.twitter.com/BLRiyo1dOY — Canal N (@canalN_) August 24, 2018

La conversación continúa. Una grabación que data del 25 de enero de esta año se ultiman los detalles para la visita con el empresario Antonio Camayo, quien aparentemente cuenta con mucha influencia en la entidad deportiva.

AC: Doctor.

CH: Toñito.

AC: Sí, papá.

CH: Estoy yendo a tu tienda. ¿Estás ahí?

AC: Ya, te espero acá. Sí, sí, te espero.

CH: Dile a nuestro amigo el gordito que dé la orden, que me chequeen, pues compadre.

AC: ¿Cuál?

CH: Dile a nuestro amigo el gordito que dé la orden para que me atiendan.

AC: Él ya sabe, ya. Yo estoy a cargo. Yo voy con usted para que lo atiendan.

CH: Ya, ya, perfecto, ya hermanito. Gracias. Estoy llegando.