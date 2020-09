El presidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la Nación para pronunciarse por primera vez sobre la difusión de tres audios en el Congreso de la República que lo involucran en el caso ‘Richard Swing’.

En su alocución, el mandatario aseguró que no renunciará al cargo y que si el Parlamento Nacional quiere vacarlo, está con la “conciencia tranquila”. También atribuyó a intereses políticos la difusión de los audios.

“Nunca he negado conocer al señor Richard Swing. No he intervenido en los procesos administrativos de su contratación. Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, yo no me corro”, expresó.

“Que se realicen todas las investigaciones, todas las que correspondan, con la mayor transparencia y profundidad para que se llegue a la verdad. Somos el principal interesado en ello. Las fuerzas democráticas no pueden prestarse a algo sucio de aquellos sectores que pretenden desestabilizar y manchar honras”, añadió.

MIRA Jaime de Althaus analiza la difusión de audios sobre caso Richard Swing

El mandatario también cuestionó que quien haya presentado los audios sea el congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), quien es investigado por la fiscalía por presuntos delitos cuando ejerció como contralor general de la República.

“¿Quién presenta los audios? El mismo personaje convertido hoy en congresista, al cual la fiscalía ha solicitado levantarle la inmunidad parlamentaria para continuar con las investigaciones pendientes por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, omisión de funciones y falsificación de documentos”, aseveró.

Como se recuerda, Edgar Alarcón, titular de la Comisión de Fiscalización, presentó tres audios: los dos primeros son conversaciones grabadas del jefe de Estado con funcionarios de Palacio de Gobierno, y en el tercero se escucha a Richard Cisneros.

En el primer audio, el mandatario Martín Vizcarra conversa sobre la versión que debería dar Karem Roca respecto la visita de ‘Swing’ registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno.

El segundo audio es una conversación entre el jefe de Estado y una voz que sería la de Karem Roca. Allí el jefe de Estado se muestra ofuscado, niega y llega a alzar la voz. “Estás llena de odio en tu cabeza, llena de mentiras, ¡ya me hartaste!”, se le escucha decir en el audio.

El tercer y último audio es una conversación entre Karem Roca y el propio 'Richard Swing’. En este, ‘Swing’ dice que tiene audios de conversaciones con el presidente Martín Vizcarra y Roca hace referencia a otros funcionarios.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra