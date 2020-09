Durante catorce minutos, el presidente Martín Vizcarra se dirigió al pleno del Congreso de la República y a los peruanos para defenderse ante la moción de vacancia por permanente incapacidad moral impulsada en su contra. Esto producto de la difusión de audios que lo involucran con coordinaciones con exfuncionarias de su confianza para enfrentar las investigaciones por los contratos del cantante Richard Cisneros o Richard Swing con el Ministerio de Cultura y las visitas de este último a Palacio de Gobierno.

El pleno del Parlamento inició hacia las 10 a.m. y solo minutos antes arribó al Palacio Legislativo el jefe de Estado. Su asistencia a la sesión, hasta ese momento, se había mantenido en suspenso.

Vizcarra se retiró tras hacer uso de la palabra y dejó en el hemiciclo a su abogado Roberto Pereira, a fin de que continúe con los argumentos de su defensa. Sin embargo, durante su alocución, el mandatario dejó distintas frases resaltantes.

“…Me dijeron que no lo hiciera [asistir al Congreso] porque estas oportunidades a veces se utilizan para maltratar a los invitados…”.

En esta parte de su intervención, al inicio de la misma, el mandatario aseveró que lo más importante es dar la cara. Como se ha señalado, su presencia en el Parlamento se confirmó minutos antes del inicio de pleno.

Llegada del presidente Martín Vizcarra al Congreso. (Foto: Presidencia)

“No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Estoy aquí, con la frente en alto y con mi conciencia tranquila”.

En su mensaje a la nación el jueves de la semana pasada tras la difusión de los audios, Martín Vizcarra ya había expresado: “No voy a renunciar, yo no me corro”. Ello al afirmar que las grabaciones no constituyen causal de vacancia. También señaló que nunca ha negado conocer a Richard Swing.

“Reconozco que es mi voz la que está en uno de esos audios, ya lo he dicho públicamente, lo que de ninguna manera voy a reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información”.

El jefe de Estado aludió al audio en el que conversa con exfuncionarias de Palacio de Gobierno de su confianza: Karem Roca, su exasistente administrativa, y Mirian Morales, exsecretaria general de la Presidencia.

“Pregunto yo ¿cuál es el delito? Con esto no quiero decir que no debe investigarse, por el contrario, soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifi­que la información, y se llegue hasta el fondo de la verdad, y si hay responsabilidad, que la instancia correspondiente lo determine”.

Al momento, el Tercer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima realiza una investigación preliminar sobre el caso. Recientemente, ha incluido como investigadas a Mirian Morales en calidad de instigadora del presunto delito de colusión agravada y, alternativamente, negociación incompatible. Asimismo, se le imputa ser autora de los delitos de obstrucción a la justicia y ocultamiento real.

De igual forma, a Karem Roca por ser presunta autora de los delitos de ocultamiento real y falsedad genérica en agravio del Estado. En tanto, la Comisión de Fiscalización del Congreso realiza una investigación, cuyo preinforme final apunta al presidente Martín Vizcarra. Esto porque advierte de una presunta “red y organización liderada por el señor Martín Vizcarra y su entorno”, que habría estado “dirigiendo contrataciones para favorecer a quienes apoyaron en la campaña política del año 2016 del partido político Peruanos Por el Kambio” (hoy Contigo).

“Yo he expresado mi plena voluntad para dar todas las declaraciones que requiera el Ministerio Público desde ahora. Voy a demostrar, en esa instancia, que mi comportamiento ha sido siempre el correcto, y que no he cometido ningún acto ilegal”.

En esta parte, el presidente resalta que responderá ante el Ministerio Público. Anteriormente, se negó a hacerlo ante una citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, aunque —antes de destaparse el escándalo de los audios— aceptó responder por escrito.

“La señora Karem Roca, en uno de los audios manifestó, que la Marina de Guerra del Perú hacía grabaciones vía chuponeo a los congresistas. Aquí está la carta notarial donde la señora desmiente esa información, dirigida a la Marina, diciendo que no le consta ni sabe de esa información que ella misma propaló”.

Vizcarra se refiere a la declaración que dio su ahora exfuncionaria de confianza el 7 de julio en una sesión reservada de la Comisión de Fiscalización. Ahí, el congresista César Gonzales Tuanama (Somos Perú) le consultó si tiene conocimiento de que Palacio de Gobierno recibe “reportes de escuchas telefónicas de los congresistas de la República o algún otro funcionario que tenga que ver en investigaciones o gente relacionada a Palacio de Gobierno”.

“Desde que llegamos a Palacio de Gobierno tuve oportunidad de saber que inteligencia de la Marina tenía todos esos amplios temas, creo que podría pensar que todavía se mantiene”, fue lo único que respondió ella. Los congresistas no incidieron más en el tema aquella vez. Luego, ratificó tal versión el viernes pasado, lo que generó el anuncio de una denuncia desde la Marina de Guerra del Perú. Fue esta institución la que, este viernes, difundió un comunicado con parte del contenido de la carta notarial. A este último documento accedió Perú21.

Respuesta de Karem Roca a carta notarial de la Marina de Guerra del Perú. (Captura: Perú21)

La Marina de Guerra expresó la semana pasada su indignación ante las afirmaciones de Karem Roca. (Captura)

“También [Karem Roca] dijo que el Ministro de Transportes era el cajero del Presidente, aquí está la carta notarial, dirigida al ministro Carlos Estremadoyro, donde desmiente esto, y pide disculpas por decir cosas que no son ciertas”.

Vizcarra se refirió a otro audio difundido hace algunos días, el cual generó que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, dirigiera una carta notarial a Karem Roca. “Luego de escuchar los audios propalados sobre una presunta conversación de la señora Karem Roca, rechazo de manera enfática las insinuaciones vertidas en mi contra. Estas carecen de cualquier sustento, afectan mi honor y dignidad”, aseveró.

“Esa misma señora bajo juramento, en la comisión de Fiscalización sostuvo que ella no había grabado nada, y luego, en otro audio, uno de los tantos, acepta que sí ha grabado y consulta a su abogado, si es legal o ilegal que haya realizado esas grabaciones al presidente de la República”.

Efectivamente, Roca aseguró a la Comisión de Fiscalización el viernes de la semana pasada, bajo juramento de decir la verdad, que no había grabado los tres audios que Edgar Alarcón, titular del grupo, había difundido un día antes desatando el escándalo político.

Sin embargo, días después “América Noticias” difundió un nuevo audio en el que ella habla con el abogado Fabio Noriega y admite haber grabado al presidente Martín Vizcarra.

“Pido sinceras disculpas, porque todo lo acontecido en el marco de estos audios, partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno. Quedará investigar cuáles fueron las verdaderas motivaciones que tuvo la señora para realizar ello”.

Nuevamente, el mandatario responsabilizó principalmente a Karem Roca de la reciente crisis política. Y cuestionó que por las grabaciones difundidas se esté realizando un proceso de vacancia presidencial.

“El único delito, lo único ilegal, que está comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina”.

Esa fue una de las últimas frases del presidente Martín Vizcarra durante un discurso en el que, además, pidió a los congresistas no distraerse del desafío que enfrenta el país. Resaltó luego que comparece ante el Parlamento, incluso, en medio de la emergencia por el coronavirus.

El discurso completo del presidente Martín Vizcarra:

