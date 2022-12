Se le vienen la noche a Castillo. El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre, presentó una serie de conversaciones que tuvo con Beder Camacho, en los que se revelan nombres de implicados en fuga de allegados al presidente Pedro Castillo, como sus sobrinos o el exministro Juan Silva, de la acción de la justicia.

En declaraciones a Panamericana, el exfuncionario detalló que ex altos funcionaros del Gobierno estuvieron involucrados en la fuga de personas cercanas al mandatario que son investigados por el Ministerio Público, como el exminsitro del Interior, Dimitri Senmache.

“Como se ha oído, así es como trabaja la inteligencia, esa información que me dan es cómo han sustraído a los sobrinos de la acción de la justicia pero ellos querían atribuir eso a al DINI, pero ahí dice quiénes han sido y qué personas han sido”, aseveró.

“El transportador de acuerdo al audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito, y exedecan del ministro Dimitri Senmache. [¿Entonces Senmache sabía de la fuga de Juan Silva?] Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo sí sabía. Yo no puedo decir o determinar algo de una información, yo recojo la información y se la doy a conocer, pero no puedo atribuir algo si no lo he visto”, añadió.

“Como claramente se oye, yo le digo “no te metas” [a Beder Camacho]. Según lo que me informa y me dice que todos son del mismo equipo: Carrasco, Dimitri, Chero, y Palomino [el secretario general de Palacio]”, manifestó.

La denuncia de Fernández

Además de presentar el audio, el extitular de la DINI denunció que en más de una oportunidad el sobrino de Pedro Castillo, Rubdel Oblitas, le pidió dinero de manera irregular.

“Me pidió 100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente”, aseveró este 6 de diciembre.

El exfuncionario, que fue detenido de manera preliminar junto a otros investigados y que fue liberado tras varios días a inicios de diciembre del 2022, señaló que el familiar de Castillo Terrones también le pidió la salida del actual ministro de Defensa y entonces jefe de su gabinete de asesores, Emilio Bobbio Rosas.

También señaló que en una conversación que tuvieron Oblitas, acompañado por el exministro de Defensa Walter Ayala y Henry Shimabukuro, le llegó a solicitar medio millón de dólares.

VIDEO RECOMENDADO

Prohíben fiestas de promoción y reuniones en colegios por casos COVID-19