Nuevos audios revelan las reuniones que sostuvo el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos , con el empresario Óscar Peña, pocos días antes de iniciarse un juicio oral por la presunta adquisición ilegal de un terreno en la provincia constitucional.

Según los audios propalados por Cuarto Poder e IDL-Reporteros, el pasado 17 de abril se produjo una conversación entre John Misha, chofer de Walter Ríos, y Óscar Peña, donde hablan de una transferencia a una cuenta bancaria que el empresario iba a efectuar.

Óscar Peña (OP): ¿Aló?

John Misha (JM): Don Óscar, buenas tardes, disculpe la molestia.

OP: John, ¿cómo estás? Pasa como a las 4 de la tarde y pregunta por Silvia, por favor. Vamos a apoyar ahí con algo, ¿ya?

JM: Y dígame, ¿si le doy un numerito de cuenta o no? Mío.

OP: Sí, también. Habla con Silvia.

JM: ¿Con Silvia?

OP: Sí.

JM: Pero no tengo el número de ella.

OP: Ah, escúchame, llámame en media horita que estoy llegando a la oficina y te lo doy al toque.

JM: Ya, listo. Ya, don Óscar. Gracias.

OP: Ya.



Al día siguiente, el 18 de abril, Misha le confirma a Ríos el depósito efectuado por Peña, quien sería conocido como "Caballito".

Walter Ríos (WR): Dime compadre, dime, dime, te escucho.

John Misha (JM): Doctor, ya, ya dejé a su esposa. Diez para las nueve ya me estoy dirigiendo para el otro punto… Condevilla.

WR: Ah… Condevilla, ya.

JM: Así es.

WR: Ya, el caballito nada ¿no?

JM: El caballito… ya, ya, acaba de depositar, me estaba olvidando.

WR: Ya, ¿cuánto?

JM: Ehhh, veinticinco… dos punto cinco.

WR: Ya, correcto, y March...

JM: Tres punto cero.

WR: Ya, está bien, ya está todo depositado.

JM: Sí, voy a hacer los retiros pues.

WR: Ya, ya, ya, con calma, con calma, ya hermano, ya.

JM: Ya.

WR: Avanza con lo otro del muchacho, ¿ya?

JM: Ya.

WR: Como te indiqué.

JM: Ya.

WR: Ya hermanito, gracias.

JM: Ok, ya doctor.



En octubre de 2012, durante la gestión de Félix Moreno como gobernador del Callao, la empresa Liviamar SAC, propiedad de Óscar Peña, se hizo de un terreno del proyecto especial ciudad de Pachacútec, en Ventanilla, de 247 mil metros cuadrados mediante subasta. Pagó 4 millones 868 mil soles.

Previamente, en mayo de 2011, otra empresa de Peña, Inmobiliaria Estefanía SAC se hizo de 70, 300 metros cuadrados del Fundo Oquendo, que inicialmente iban a ser destinados para un mercado mayorista. En esta ocasión, esta empresa de Peña pagó 10 millones 300 mil soles.

En ambos casos la Fiscalía Anticorrupción del Callao investigó y emitió una acusación. Sostiene que las empresas de Óscar Peña adquirieron estos terrenos a precios subvaluados, en colusión con funcionarios de la gestión de Félix Moreno.

¿Quién es Óscar Peña?

Es un empresario pesquero que desde el 2011, ha conseguido medidas cautelares en la Corte Superior de Justicia del Callao para que las embarcaciones de sus empresas, dedicadas a la extracción de anchoveta, puedan operar en el mar peruano sin contar con la autorización del Ministerio de la Producción (Produce).

Debido a esto, dos jueces civiles de esa corte, Noemi Nieto Nacarino y Fernando Salinas Valverde, nombrados durante las gestiones de César Hinostroza y Walter Ríos, han sido denunciados y son investigados por la Fiscalía de la Nación.

Las medidas cautelares de Óscar Peña se encuentran anuladas en la actualidad. En mayo pasado, el Primer Juzgado Unipersonal Penal del Callao inició juicio oral por la compra de terrenos, comprendiendo en el proceso a Félix Moreno y Óscar Peña.

Óscar Peña, quien se encuentra fuera del país, en Europa, aceptó que mantiene una relación amical con Walter Ríos, pese a que era presidente de la Corte que iba a procesarlo judicialmente. Respecto al depósito en la cuenta bancaria de John Misha, dijo que se trató de una "colaboración" para un evento de la corte.

Incluso, Ana Calderón, esposa del expresidente del CNM, Guido Águila, quien nombró a Walter Ríos como presidente de la Corte Superior del Callao, fue abogada de Óscar Peña cuando se intentó archivar el proceso por los terrenos de Pachacútec y Oquendo.